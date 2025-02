Záhadná smrt tří nekomunistických politiků. ‚Je jen malá šance zjistit, co se stalo,‘ říká historik

Ačkoliv se od 90. let začaly otevírat archivy, dodnes chybí klíčové informace především z oblasti fungování bezpečnostního aparátu komunistického Československa. Stále tak zůstávají neobjasněná některá záhadná úmrtí. V pořadu Českého rozhlasu Plus Jak to bylo doopravdy popsal historik Jan Kalous, co dnes víme o smrti trojice výjimečných mužů, jimiž byli lidovec Rostislav Sochorec, ekonom Milan Rajman a bývalý ministr Bohumil Laušman.

Jak to bylo doopravdy Praha 18:05 16. února 2025