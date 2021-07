U škol pro původní obyvatele Kanady se našla dětská pohřebiště. ‚Podmínky byly žalostné,‘ říká lingvista

Kanada se v současnosti objevuje na předních místech světového zpravodajství. Pozornost vzbudily protesty vyvolané nálezy dvou dětských pohřebišť se zhruba tisíci mrtvými na pozemcích katolických internátních škol pro původní obyvatele severní Ameriky v provincii Saskatchewan. Jaký byl původ těchto internátních škol sdělil Radiožurnálu a Českému rozhlasu plus lingvista zabývajícími se jazyky původních obyvatel severní Ameriky Jan Ulrich. Kanada 20:01 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobová fotografie z jedné z rezidenčních škol v Kanadě | Zdroj: Reuters

Kvůli objevu dětských pohřebišť od konce června shořely čtyři kostely a ve čtvrtek 1. července, v den státního svátku Kanady, svrhli protestující ve městě Winnipeg velkou sochu královny Viktorie a opodál stojící menší sochu královny Alžběty II. Britská vláda už tento čin odsoudila.

Nález pohřebiště dětí původních obyvatel Saskatchewanu nebyl zdaleka první. Už před šesti lety označily kanadské úřady systém, který fungoval v 19. a 20. století, za kulturní genocidu. Čeho měl tenhle systém dosáhnout? Jaké prostředky k tomu využíval?

Cíle tohoto systému dobře vystihuje tvrzení, které v roce 1892 pronesl kapitán Pratt, jež ty internátní školy zakládal ve Spojených státech. „Zabíjíme indiána, abychom zachránili člověka,“ pronesl. Kolonisté se tehdy snažili násilným a systematickým způsobem vyhladit indiánskou kulturu - jejich řeč, zvyky, způsob života.

Existují odhady, kolik celkem původních obyvatel Kanady přišlo během 19. a 20. století kvůli postupu úřadů o život?

Ty statistiky moc dobře neznám. Někde jsem četl, že podle některých odhadů se jedná o šest tisíc. Osobně se domnívám, že to číslo bude vyšší.

V jakých podmínkách žily děti původních obyvatel Kanady, které byly odebrány rodičům a násilně umístěny v internátních školách?

Tehdejší vlády do budování těch internátních škol příliš neinvestovaly. Byly to budovy, kde spaly desítky dětí v jedné místnosti, která byla k tomu všemu špatně vytápěná. Často bývaly v žalostném stavu. Hlavní újmu těm dětem tehdy ale způsobilo především to, že nebyly se svými rodiči. Neviděly je klidně dvanáct let, během kterých jim upírali kromě styku s rodiči i jejich přirozené prostředí. To na nich zanechalo újmu, které se vleče s generacemi indiánů až dodnes. Je to jeden z důvodů, proč se stále vypořádávají s následky kolonizace.

Do jaké míry se, navzdory historii, podařilo původním obyvatelům Kanady zachovat si svou kulturu včetně jazyka?

V Kanadě je ta situace o něco lepší než ve Spojených státech. Je to díky neprostupným lesům, větší divočině a původním lovištím, která nebyla zasažena kolonizací. Svou kulturu si uchovaly především kmeny na severu. I u nich však tradiční kultura už do značné míry ustoupila dominantní společnosti. S tím souvisí i to, že v Kanadě je dominantním jazykem angličtina, kvůli které indiánské jazyky postupně během dvacátého století vymíraly. Mnohé z nich už zanikly.