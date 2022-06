Slon, velbloud, tygr. Památkáři objevili na zámku v Bělé pod Bezdězem nástěnné malby

Velké překvapení zažili památkáři na zámku v Bělé pod Bezdězem. Při opravě Valdštejnského sálu objevili pod omítkou renesanční malby zvířat. Například slona, velblouda, kance nebo tygra. Vůbec o nich nevěděli, nezmiňují je totiž žádné kroniky ani jiné písemnosti. Fotografie Bělá pod Bezdězem 18:14 4. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Namalovaný slon na zámku v Bělé pod Bezdězem | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

Po dřevěných točitých schodech stoupám do druhého patra. Tady na zdi poznávám divoké prase. „Divočák v nadživotní velikosti, možná v životní, ale to by byl tedy pořádný kanec,“ říká Radiožurnálu Josef Müller, zaměstnanec městských kulturních zařízení.

Pracovníci tady mají rozestavěné lešení. Na další zdi se nachází největší ze zvířat – slon. „Ten slon je opravdu pěkný. To jsou tak dva metry na šířku a metr a půl na výšku. Má takové pěkné ucho,“ ukazuje Müller.

Slonovi ale chybí kus nohou, dodělávat se ale nebudou. „Dnes je trend takový dodělávat minimálně,“ vysvětluje Müller.

Vedle slona je velbloud, následuje jednorožec a proti němu tygr. „Ten má takovou kulatou držku. Vypadá, že bude asi útočit a že asi dostane kopytem nebo rohem od jednorožce. Je to dramatické, je to v pohybu,“ přibližuje Müller.

Malby vznikly mezi lety 1580 až 1610. Někteří památkáři se domnívají, že exotická zvířata jsou vymalována proto, že to byla v té době móda.

Petr Matoušek z Městských kulturních zařízení v Bělé pod Bezdězem si ale myslí něco jiného: „Mohlo to být díky tomu, že Buchval Berka z Dubé jako jeden z třiceti direktorů byl vyslancem u tureckého paši. Mohl si zvířata přivézt.“

Sál ozdobí po dokončení oprav také kopie obrazu Albrechta z Valdštejna.