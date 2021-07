Cestou na půdu našli umrlce. Zámek v Doudlebách nad Orlicí skrýval záhadnou kresbu z 16. století

Vstupujeme do zámku běžnými dveřmi, jako všichni návštěvníci. My se ale půjdeme podívat ještě někam jinam.

„Půjdeme cestou na půdu. Na jedné zdi se tam po odstranění různých nepotřebných předmětů objevila záhadná malba. Na tu se jdeme podívat,“ říká pro královéhradecký rozhlas Petr Dujka, správce rodinného majetku.

Prošli jsme dveřmi směrem na půdu a před námi je ona záhadná malba na zdi.

Na první pohled je možná trošku nenápadná, ale když se člověk zadívá pozorně, tak kresba nevypadá úplně optimisticky.

„Máme tady také našeho zaměstnance Pavla Řeháka, který tuto malbu objevil. A společně s různými kunsthistoriky pracovali na rozklíčování tohoto nápisu.“

Umrlec se třemi korunami

„Díváme se na umrlce, který je zajímavý tím, že v jedné ruce drží tři královské koruny nad sebou. Nad hlavou má císařskou korunu a nad druhou rukou má pluh,“ popisuje Řehák.

Co to vše symbolizuje?

„To ještě teď přesně nevíme. Pod touto kresbou je nápis, který máme částečně rozluštěný. Ta kresbička pochází z roku 1592, což je období výstavby zámku.“

Ví už odborníci, co onen nápis představuje a jakým jazykem je vůbec napsaný?

„Nápis je v češtině, ale dnešní laik ho už nepřečte. Ani já ne. Je tam napsáno: Lenost k dobrému, zlá naděje k životu věčnému.“

A proč se takový záhadný obraz objevil právě tady?

„Bádání pokračuje, další znalci se na kresbu ještě přijedou podívat a budou luštit s námi.“

Zámek v Doudlebách nad Orlicí | Foto: Jana Házová | Zdroj: Český rozhlas

„Po rozluštění tohoto nápisu se kresbu pokusíme nějakým šetrným způsobem sundat a zkusíme se dostat do stěny za ni. Protože poklepem jsme zjistili, že je tam dutý prostor. To znamená, pokud se tam dostaneme, že tam něco objevíme,“ dodává Dujka.

Je nějaká představa, jak vypadá půdorys zámku a co se za touto zdí nachází?

„Pokud tam bude nějaký prostor, tak to bude jen v hloubce této zdi. Bude to pravděpodobně jen malá dutina, na hloubku může mít půl metru,“ upřesňuje Řehák.

Průzkum tajemné stěny na zámku v Doudlebách nad Orlicí se uskuteční ještě v letošním roce.

Doudlebský zámek V roce 1590 byla dokončena stavba doudlebského renesančního zámku, který byl využíván jako lovecký. Renesance do Čech přichází téměř se stoletým zpožděním a je to doba, kdy šlechtici opouštějí hrady a stěhují se do uvolněnějších zámků. Doudlebský zámek má však ještě tzv. obranný charakter v tom smyslu, že dvůr je obestaven ze všech čtyř světových stran. Uvnitř dvůr v přízemí obklopují otevřené arkády s toskánskými sloupy.