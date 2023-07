Výstava v Dubí přiblíží osud cínoveckého oltáře a jeho putování česko-německým pohraničím

Iniciátor výstavy Jan Kvapil vysvětlil, jak se mariánský oltář přestěhoval ze saské obce Fürstenau do českého Předního Cínovce.

„Začali k němu chodit katoličtí poutníci – do evangelického kostela. A když už jim to tam bylo moc, v tom Fürstenau, tak se rozhodli, že se toho oltáře zbaví, aby jim tam nelezli ti poutníci katoličtí, a věnovali ho právě sem, do té nově zbudované kaple,“ vysvětluje Kvapil.

Před zbouráním vesnice v 50. letech odvezli její obyvatelé oltář do kostela v Zadním Cínovci a začátkem 90. let skončil v muzejním depozitáři. Od roku 2007 je vystavený v teplickém muzeu.

Výstava o oltáři i životě v pohraničí potrvá v Dubí do 21. září.

Archeoložka teplického muzea Lucie Kursová chystá vitrínu s archeologickými nálezy z kaple na Předním Cinvaldu | Foto: Jan Kvapil