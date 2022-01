Nečekaný nález v zámku ve Studénce potvrdil existenci Legionářské školy

Studénka má důkaz o existenci Legionářské školy. Ta fungovala v tamním zámku před více než sto lety a měla válečným invalidům doplnit vzdělání, které zameškali během války. Vagonářské muzeum, které v objektu sídlí, před nedávnem pod malbou objevilo nápis Nazdar. A přesně takhle se jmenovala legionářská rota, která sloužila ve Francii. Město teď chce nápis restaurovat a v místnosti vytvořit novou expozici. Studénka 10:56 22. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zámek ve Studénce je známý hlavně v souvislosti s Vagonářským muzeem | Foto: Naďa Čvančarová

„Klíčová jsou ta písmena, nápis Nazdar,“ ukazuje vedoucí vagonářského muzea Bronislav Novosad nápis v bývalém hudebním salonku šlechtického rodu Blücherů.

Čtvrt století sloužil hudební salon jako fotografický ateliér. Když se vystěhoval, pod uloupnutou malbou si Bronislav Novosad všiml kresby. Proto nechal udělat restaurátorský průzkum.

„Když restaurátorka paní Svobodová dělala ten restaurátorský průzkum, byl jsem nahoře. Přišla za mnou se slovy: Nevím, jestli budete rád, objevili jsme tam nápis Nazdar. A první věc, která mi vytanula, byla čest práci a podobné záležitosti, že je to z budovatelského období,“ vzpomíná Novosad.

Nápis Nazdar odkrytý při průzkumu | Foto: Klára Křižáková | Zdroj: Český rozhlas

Potom ale v muzeu dospěli k názoru, že nápis bude odkazovat na legionářskou rotu.

Pro legionářskou obec má objev velký význam. „Je to sice amatérský výtvor jednoho z frekventantů, ale protože je jediný a jedinečný – a není nám známo, že by u nás v republice podobný nápis byl – tak jeho odhalení bylo překvapením. Je to rota Nazdar, rota, která byla ve Francii. Někteří z těch frekventantů tam v té rotě bojovali,“ vysvětluje jeden z jejich členů Petr Fabian.

Legionáři se proto rozhodli vznik expozice podpořit. Pražské ústředí zapůjčí do Studénky dobové uniformy nebo nejrůznější vyznamenání.

Na nové výstavě se bude finančně podílet i město. „Město bude garantem toho, že se připraví poptávka po zpracování dokumentace, která celý tento prostor bude řešit. Dokumentaci budou připomínkovat památkáři, legionářská obec, budeme na tom spolupracovat s projektantem,“ uvedl místostarosta Lubomír Šobich (SNK).

Město plánuje vznik expozice zařadit do rozpočtu pro rok 2023 a počítá s náklady okolo jednoho milionu korun.