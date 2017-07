'Zapalte ohně!' Rozpad Československa u východních sousedů dodnes připomínají vatry svrchovanosti

Vladimír Mečiar už je dávno v důchodu. Jeho strana zanikla a jeho příznivců ubývá. Někdejší sílu Hnutí za demokratické Slovensko ale i 25 let po rozpadu federace připomínají vatry svrchovanosti. Reportáž Bratislava 13:15 18. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vatry svrchovanosti se v červenci kolem výročí deklarace zapalují na Slovensku dodnes. | Foto: Vojtěch Berger | Zdroj: Český rozhlas

Kremnické Bane jsou malá vesnička na Středním Slovensku. Nebýt toho, že tady údajně leží zeměpisný střed Evropy, asi by sem moc turistů nezabloudilo. Proslavila se před 25 lety. Tehdy kolem kostelíka na návrší byly davy přihlížejících. Vatru tu začali stavět už s předstihem, protože se čekalo, že Deklarace svrchovanosti parlamentem projde.

Když ji 17. července 1992 Slovenská národní rada opravdu schválila, vypukly na Kremnických baních závěrečné přípravy. Ještě týž večer se tam v přímém televizním přenosu zapaloval oheň. Na pódiu se střídali politici a zástupci Matice slovenské, padaly věty o tom, že se Slovensko tímto dnem definitivně probudilo a že Slováci konečně vezmou svůj osud do vlastních rukou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před 25 lety se na Slovensku rozhořely ohně. Reportáž o vatrách svrchovanosti připravil Vojtěch Berger.

„Mohlo tu být takových 1400 lidí,“ vzpomíná Milan Rybárský, který první vatru svrchovanosti na Slovensku na Kremnických Baních chystal.

V následujících letech se zvyk zapalovat na výročí deklarace ohně rozšířil i do jiných koutů země. Na Kremnických Baních se opravil kostel, zkultivovalo celé okolí, a plánoval se i velký amfiteátr. To všechno během éry premiéra Vladimíra Mečiara. Především jeho vláda v letech 1994-98 sice dostala zemi téměř do mezinárodní izolace. Do té doby spadá i únos syna tehdejšího prezidenta Michala Kováče, boj vlády proti nezávislým médiím, nebo kontroverzní amnestie udělené Mečiarem, když prezidenta coby premiér zastupoval.

V Kremnických baních ale tyhle roky znamenaly rozvoj a přísun peněz. „Když byla vatra, hrálo a zpívalo se tu do čtyř do rána,“ vzpomíná současný starosta obce Juraj Vozár. Poutní místo slovenské svrchovanosti přesto zůstalo nedokončené. V roce 1998 volby HZDS sice vyhrálo, vládu ale sestavila demokratická opozice. Přednost před stavěním národoveckých pomníků dostaly ekonomické reformy a dohánění slovenské ztráty v integračním procesu do NATO i EU. Že je rozdělení federace i po 25 letech důvodem k oslavě, celkem podle očekávání potvrzuje i Vladimír Mečiar. | Foto: Vojtěch Berger | Zdroj: Český rozhlas

Na první vatru svrchovanosti před 25 lety Vladimír Mečiar na Kremnické Bane nepřijel. Řešil totiž zrovna politické turbulence, které tehdy přijetí slovenské deklarace svrchovanosti vyvolalo na federální úrovni. Letos ale dorazil, i když už jako obyčejný důchodce. Jeho kdysi tak dominantní HZDS v roce 2014 zaniklo.

Na dotaz ČRo Mečiar rozdělení federace zpětně hodnotil jako správný krok. „Rozpad státu prospěl oběma stranám. Nevím, proč pořád mluvíme jen o rozdělení, když to vlastně bylo pozdvihnutí vztahů z vnitrostátních na mezistátní. Zbavily se zbytečného nánosu a začaly být reálným politickým, hospodářským i kulturním zájmem. Vztahy to nezhoršilo, ale vyčistilo,“ řekl Radiožurnálu. Slovenské politiky pak v projevu vyzval k návratu k tradičním slovenským hodnotám, jako jsou podle něj tvořivost, práce nebo čestnost.

Když vystoupil na pódium před letošní vatrou, bylo publikum podstatně menší než při té historicky první, odhadem tak tři stovky lidí. Převážně starších, Mečiarových vrstevníků. Mladých lidí přišlo málo, a když, tak se spíš chtěli vyfotit s pomníkem údajného geografického středu Evropy než s bývalým dvojnásobným slovenským premiérem. Vatry svrchovanosti se v červenci kolem výročí deklarace zapalují na Slovensku dodnes. | Foto: Vojtěch Berger | Zdroj: Český rozhlas

„Ať si to oslavují, nevadí mi to,“ prohodil mladý slovenský pár směrem ke shromáždění. Víc ale celá akce dvojici nezajímala a po pár minutách zase odjeli.

Byla tu ale ještě jiná mládež, v zelených tričkách a mikinách s logem Lidové strany – Naše Slovensko. Ta se netají obdivem k fašistickému Slovenskému štátu a jeho prezidentovi Jozefu Tisovi. Používá taky otevřeně protiromskou rétoriku. Lídr LSNS Marian Kotleba je už čtyři roky hejtmanem v Banské Bystrici a jeho strana je od loňska ve slovenském parlamentu. Vedle slovenských vlajek tak letos na Kremnických Baních v silném větru vlály i zástavy extremistů. Vladimíra Mečiara na pódium následoval poslanec Kotlebovy strany Milan Uhrík.

Kromě nacionalistického proudu z 90. let a novodobé krajní pravice se ale vater svrchovanosti nezříká ani nejsilnější vládní strana SMER. Její šéf – slovenský premiér Robert Fico zapaloval ve stejný večer vatru zhruba o 80 kilometrů severněji, ve Staré Bystrici.