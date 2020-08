Zázrak na Visle. Před sto lety začala bitva polských dobrovolníků s bolševiky o Varšavu

Ve čtvrtek je to přesně sto let od chvíle, kdy začala rozhodující bitva dvouleté – polsko-bolševické války. Do historie vstoupila pod názvem Zázrak na Visle nebo také Varšavská bitva. Polská dobrovolnická armáda v ní zastavila postup ruské bolševické armády na západ do Evropy.

Radzymin (Polsko) 15:36 13. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít