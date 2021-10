Zemřel veterán Petr Arton. Před nacisty utekl do Asie, pak létal v RAF, zapojil se i do únorového puče

Ve věku 99 let zemřel v Izraeli Petr Arton, bývalý navigátor 311. československé bombardovací perutě RAF. Informoval o tom Ústav pro studium totalitních režimů. Arton z Československa uprchl během nacistické okupace kvůli židovskému původu, po válce se do země vrátil a podílel se na převzetí moci komunisty. Praha 13:44 12. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Československý letec RAF Petr Arton zemřel ve věu 99 let | Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů

Petr Arton, rodným jménem Szlama Apfelbaum, se narodil 1. ledna 1922 v Pruszkově u Varšavy. Jako tříletý se ale s rodinou přestěhoval do Teplic. Tam vydržel pouze do svých 16 let, kdy kvůli svému židovskému původu musel z nacistického protektorátu utéct.

Čechoslovákům z RAF, kteří havarovali v Nizozemsku, postavili nový památník. Složili se na něj místní Číst článek

Přes Varšavu pokračoval s částí rodiny na východ do Vilniusu, kde se během ročního pobytu díky svému nejlepšímu příteli poprvé setkal s ideologií komunismu, s níž začal sympatizovat. Vstoupil také do Komunistického svazu mládeže neboli Komsomolu.

Díky vízu japonského konzula pro židovské uprchlíky se přes Sovětský svaz dostal do Japonska a do Šanghaje, kde vstoupil do československé armády.

Do Evropy se chtěl vrátit na britské lodi – cesta pro ně však kvůli poruše dočasně skončila v Jihoafrické republice. Po několikaměsíčním zpoždění se Arton konečně dostal do Anglie, kde se svým bratrem vstoupil do Královského letectva (RAF) a přijal nové jméno Petr Arton.

Po výcviku na navigátora 311. československé perutě absolvoval přes 500 hodin operačních letů nad Biskajským zálivem nebo Baltským mořem. V RAF také patřil do nepočetné komunistické buňky.

Arton prošel výcvikem na navigátora 311. československé bombardovací perutě | Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů

Role při převratu

S koncem války se Petr Arton vrátil zpět do Československa. Následně sehrál roli i při komunistickém převratu v únoru 1948.

„Byl pro ně nesmírně cenný – šel například v čele průvodu veteránů, kteří pro KSČ agitovali před prvními poválečnými volbami, stal se osvětovým důstojníkem a podílel se na komunistické propagandě,“ řekl serveru iROZHLAS.cz historik Ústavu pro studium totalitních režimů Adam Hradilek.

Jde podle něj navíc o jediný známý případ, kdy se bývalý letec RAF do puče zapojil. „Petr Arton je také unikátní v tom, že se dožil vysokého věku a byl ochotný o tom podat svědectví,“ doplnil historik ke komunistické buňce RAF.

Díky jazykové vybavenosti i rodinným vazbám Arton brzy odešel zpět do Velké Británie, tentokrát jako student a zároveň agent komunistické rozvědky.

V roce 1954 byl však Londýnem odhalen a uvězněn. Do Československa se kvůli obavám z vězení nebo popravy již nevrátil. Vyhoštěn byl do Izraele, kde strávil zbytek života. Zemřel 6. října 2021, jen tři měsíce před svými stými narozeninami.