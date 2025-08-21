ŽIVĚ: Jak se o vpádu vojsk dozvěděli Češi žijící v zahraničí? Sledujte speciální vysílání k výročí okupace
Lidé po celém Česku si připomněli 57 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Na srpnové události vzpomínali pamětníci a politici také před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Jak se ale o okupaci dozvěděli Češi žijící v zahraničí? Jak o ni informovala zahraniční média? A spolupracoval s nimi i Československý rozhlas? Na tyto otázky odpoví speciál Jana Pokorného z festivalu NeverMore 68 na pražském Výstavišti.
Hosty Jana Pokorného budou historik Oldřich Tůma, syn spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka Jan Vaculík a dramaturg a znalec rozhlasové historie Tomáš Černý z Českého rozhlasu. Speciální vysílání můžete poslouchat i na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus.