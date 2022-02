Žižkovská věž jako raketa na horizontu Prahy. Restauraci a vyhlídku můžete navštívit už 30 let

Původně měl vysílač být na Petříně, s tím ale nesouhlasili památkáři. Nakonec ho Správa radiokomunikací Praha postavila na rozhraní Žižkova a Vinohrad na místě starého židovského hřbitova.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do historie Žižkovské věže se podívala Ludmila Křesťanová

Televizní věž vznikla podle návrhu statika Jiřího Kozáka a Alexe Béma a architekta Václava Aulického. Ten tehdy pracoval ve Spojprojektu Praha.

„Jako první věc je potřeba říct, že v době, kdy jsme to dělali, jsme nic neprosazovali. Rozhodně ne já. Jiná otázka je, jakým způsobem by se to řešilo, jestli by stála na Žižkově, jestli by byla takhle veliká,“ říká Aulický pro Radiožurnál.

„Osobně se domnívám, že v dnešní době by se možná stavěla nějaká taková věž, ale asi by se našlo lepší místo.“

Žižkovská věž je se svou výškou 216 metrů nejvyšší stavbou v metropoli. Analogové televizní vysílání definitivně skončilo před necelými třinácti lety. Jak se o stavbě po jejím dokončení mluvilo si poslechněte v reportáži.