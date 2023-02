Pražská zoo zná autora svých prvních snímků. Počátky jejího fungování zachytil plukovník Zelinka

Minulý týden Zoo Praha uspořádala tiskovou konferenci a obrátila se na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po autorech amatérských filmů z let 1934 až 1937.

„Nezávisle na čtvrteční tiskové konferenci mě na první stopu přivedl filmový znalec z Vojenského historického ústavu Milan Hrubý,“ řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Unikátní záběry zachycují počátky pražské zoo. Nálezci pátrají po jejich autorovi Číst článek

Podle názoru Hrubého šlo podle Bobka o důstojníka z Vojenského technického a leteckého ústavu. „Z desítek jmen jsem na základě iniciál a data povýšení vytipoval plukovníka Josefa Zelinku,“ uvedl Bobek. „Definitivní potvrzení nám poskytl až policejní pyrotechnik pplk. Zdeněk Horák, který si přečetl naši výzvu,“ dodal.

Podle Bobka má zahrada díky Horákovi k dispozici i nekrolog autora amatérských filmů, kde zmiňuje jeho natáčení v pražské zoo. Žena, která je na snímcích často vidět, je Helena Zelinková, manželka Zelinky.

Zoo Praha plánuje dokument

Nalezené filmy by chtěla zoo podle Bobka zpracovat a vytvořit dokument o prvních letech fungování Zoo Praha, pracovnících a jejich fungování a ukázat tehdy chovaná zvířata. Podle něj zoologická zahrada plánuje výstavu v Gočárových domech, která by evokovala dobový biograf a nabídla by fotografie a projekci částí filmů.

V Rakouském filmovém muzeu bylo v loňském roce nalezeno třináct kotoučů starých filmů z let 1934 až 1937, které zachycují z velké části Zoo Praha a ukazují tak pražskou zoologickou zahradu v prvních letech její existence. Návštěvníkům se trojská zahrada poprvé otevřela v roce 1931.