Zříceninu hradu Brníčko nedaleko Zábřehu obklopuje lešení. Historické zdivo části paláce je narušené

Nezávislý starosta Brníčka Jiří Bartoš ukazuje na prasklinu, která se vertikálně táhne přes velkou část hlavní stěny paláce bývalého hradu. „Je asi osm metrů dlouhá a v průměru čtyři centimetry široká. I tato prasklina bude zaplněna maltou,“ uvádí Bartoš.

Zříceninu středověkého hradu Brníčko na Zábřežsku obklopuje lešení. Historické zdivo části paláce je narušené

To, co má ale především zabránit zřícení zdiva, jsou speciální ocelová lana, která tu v příštích dnech natáhnou dělníci. „Už jsou navrtané otvory pro lana, které jsou ve výrobě. Bohužel budou viditelná, ale budeme se snažit, aby se co nejvíc schovala a nebyla tolik do očí bijící,“ dodává starosta.

Právě zajištění pomocí lan je nejvhodnější i podle vedoucí oddělení památkové péče šumperského městského úřadu Moniky Paulové.

„Vzhledem k tomu, že jsou to opravdu torza těch původních stěn, tak není úplně jednoduché vymyslet způsob, jakým lze tu stěnu staticky zabezpečit. Není možné tam provést pouhé sešití trhlin, které se běžně u staveb provádí,“ vysvětluje.

Statické zabezpečení zříceniny by mělo být hotové do půlky listopadu. „Je to nutnost, chceme, aby se tato zřícenina dochovala v podobě, ve které ji známe my i generace před námi. A samozřejmě aby nedošlo k úrazu, když by došlo k nějakému zřícení, protože sem chodí spoustu turistů,“ doplňuje starosta Jiří Bartoš.

Veškeré práce hradí obec, investice ji vyjde na bezmála 300 tisíc korun.