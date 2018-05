Nejlepší bublina jedině s Pedrem. Slavná československá žvýkačka má už 50 let

Za komunismu byla žvýkačka hlavně symbolem svobody. Do 60. let se do Československa pouze výjimečně dovážely a návštěvy ze západu obtěžkány žvýkací gumou byly vítány. Pak se ale na scéně objevilo Pedro, první originální domácí žvýkačka.

