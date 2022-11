Rosamund Pikeová je hlasem první české audio hry Důkaz 111, nyní vychází v angličtině

Před rokem spatřila světlo světa první česká videohra, kterou nevidíte, ale jen slyšíte – Důkaz 111. K vyřešení tajuplného detektivního příběhu vám v tomto případě stačí jen mobil, sluchátka a vaše prsty, kterými swipujete buď doleva nebo doprava. Hra má také ovládání pro nevidomé. Na české verzi se podíleli známí čeští dabéři – Tereza Hofová, Bohdan Tůma nebo Norbert Lichý. Nyní hra vychází v angličtině. Praha 11:06 23. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rosamund Pikeová v roli Liny Heydrichové ve filmu Smrtihlav | Foto: Bontonfilm

Hra založená čistě na audio zážitku a hereckých výkonech měla velký úspěch nejen u vidících hráčů. Spousta pozitivních reakcí přišla podle jednoho z tvůrců a mistra zvuku Tomáše Oramuse také od nevidomé komunity.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž o anglické verzi audiohry Důkaz 111

„My jsme s tou anglickou verzí počítali prakticky od začátku, akorát jsme samozřejmě nevěděli, jestli vůbec ta hra bude někoho bavit nebo, jaké budou ty ohlasy, ale právě na základě těch reakcí hráčů jsme se rozhodli do toho jít. Vydat hru v angličtině pro celý svět, to je sen každého vývojáře.“



A navíc ještě získat pro jednu z hlavních rolí herečku, jako je Rosamund Pikeová. Její účast je částečně dílem náhody. V Česku totiž více než rok natáčela seriál Kolo času a v Praze bydlela s celou rodinou. V seriálu s ní hraje také Novozélanďanka Zoë Robinsová. Tu autoři hry obsadili do hlavní role.

„Ta spolupráce byla naprosto úžasná. Bylo to vlastně trošku dílem náhody a dílem drzosti, kdy jsem Rosamunde Pikeová o tom projektu na jednom natáčení o Důkazu 111 vyprávěl. Pak jsem jí hned poslal scénář a ona mi napsala, že se jí to líbí, a že se na tom bude ráda podílet,“ řekl mimo jiné také filmový zvukař Tomáš Oramus Radiožurnálu.

Důkaz 111 – v angličtině tedy Evidence 111 – je detektivní příběh s lehce hororovými prvky, který vás v české verzi přenese do Spojených států 80. let a v té anglické do Británie. Reálie se liší, ale děj a postavy zůstávají stejné. Hlavní hrdinka - policistka Alice Wellsová řeší záhadný anonymní telefonát, který jí zavede do hotelu Harber Watch Inn, kde nemůže nikomu věřit.

Díky využití technologie binaurálního audia a intuitivního ovládání za pomoci tzv. swipování tedy přejíždění prstem po displeji, vám hra dovolí ponořit se do příběhu kdykoliv a kdekoliv.