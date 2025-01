Jak učit o klimatické krizi? Nejlepší je dětem ukázat, že mohou věci kolem sebe ovlivnit

Mladí lidé považují změnu klimatu za důležité téma a někteří ho silně prožívají i emočně. To je výzva pro vyučující, kteří s nimi tuto problematiku musí probrat ve více rovinách. „Nejlepší je, když se děti mohou zapojit do změny, jako třeba sázet nové lesy, nebo sbírat srážkovou vodu,“ doporučuje v pořadu Reparát českého rozhlasu Plus Martin Kříž z projektu Učím o klimatu a programový ředitel obecně prospěšné společnosti Chaloupky. Praha 13:41 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kříž z projektu Učím o klimatu | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Děti se s klimatickou změnou potkávají nejen na televizních obrazovkách, ale i v dalších souvislostech. Některým velká voda vzala střechu nad hlavou, dalším uschly na Vysočině lesy, ve městech je horko,“ poukazuje Kříž, který působí také jako středoškolský a vysokoškolský učitel.

Dokládá tím, že dětem ve vyučování pomáhá, když se dopady klimatické krize ukazují na tématech, která jsou jim blízká.

„Nemůžeme koukat jenom na tučňáky a stoupající hladiny oceánů, musíme se podívat do našich lesů. Potřebujeme, aby děti mohly být aktivní a mohly ovlivňovat věci kolem sebe,“ říká programový ředitel obecně prospěšné společnosti Chaloupky.

Z průzkumů totiž vyplývá, že problémem mladých lidí není to, že by nevěřili ve změnu klimatu. Ale frustrace z toho, že s ní nedokážou nic udělat.

Studující také někdy trpí environmentálním žalem. Tento prožitek byl ale v minulosti v politické rovině zesměšňován. „Mladí mají špatné svědomí z mnoha návyků, které se ve společnosti naučili, a které jsou proti přírodě. Prožívají pocity lehkého naštvání, ale také deprese a v krajních případech páchají sebevraždy,“ upozorňuje Kříž.

Právě proto je ve vzdělávání o klimatu důležité opečovávat emoce: „Ať už přijdu před děti, nebo učitele, je tam velká škála lidí – od těch, co trpí environmentálním žalem, po ty, co jsou popírači klimatické krize. Musíme to prostředí nastavit tak, aby byli všichni v pohodě.“

Potřeby klimatického vzdělávání

Nejen proto může být klimatická výchova pro učitele velkou výzvou. Ve výuce mohou využít například simulační hry. „Máme hru Jak se žije v Podnebíně, kde si ukazujeme, jak adaptovat obec na klimatickou změnu, nebo deskovka od organizace Tereza s názvem Base camp, kde se učíme vědecky přemýšlet, jak zachránit planetu,“ uvádí Kříž.

Benefity výuky formou hry potvrzuje i lektorka Markéta Dědková ze vzdělávacího centra Tereza, která působí v projektu Ekoškola. „Děti si mohou hrát a vše vyzkoušet. Tím se vzdělávají v ochraně klimatu,“ vyzdvihuje.

Upozorňuje, že se často setkávají s aktivními učiteli, kteří ale naráží na problémy s vedením školy. Proto pro učitele nabízí projekt Ekoškola materiály a školení na svém webu.

Martin Kříž dodává, že je potřeba, aby se na školách o klimatické krizi učilo ve všech předmětech: „Klimatická krize se týká celé společnosti, nejen přírodovědy a geografie. Měla by se objevovat i v předmětech, jako je občanka a dějepis.“

