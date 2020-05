VIDEO: ‚Myjte si pořádně ruce.‘ Japonský experiment ukazuje šíření viru v restauraci

Virální video ukazuje deset lidí, z nichž jeden byl vybrán jako infikovaná osoba. Hosté se následně chovají naprosto normálně, jako kdyby o potenciální nákaze nevěděli. Nakonec se pomocí UV světla ukáže, kam se „virus“ rozšířil. Jeho stopy jsou na jídle, nádobí i na tvářích některých účastníků.

Podle profesora patologie Johna Nichollse z hongkongské univerzity nejsou podobné experimenty nové. Dobře ale ukazují, jak rychle se viry šíří. „Video ukázalo, že se viry velmi efektivně přenáší na povrchy i na lidi. Myslím, že to krásně demonstruje, jak pečlivě by si lidé měli mýt ruce, aby se omezilo šíření nemocí,“ řekl Nicholls televizní stanici CNN.

Nicholls ale upozorňuje na to, že experiment nesimuluje reálnou situaci, protože se soustředí jen na přenášení dotykem. S tím souhlasí i Kentaro Iwata, specialista na infekční choroby z univerzity v japonském Kóbe. „Experiment ukázal možnosti šíření kontaktem, což není důkaz toho, co by se stalo ve skutečnosti. Tyto situace je potřeba rozlišovat,“ řekl CNN Iwata.