Liberec má první linku na výrobu čisté nanovlákenné příze. Mohly by se z ní vyrábět chirurgické nitě

Stroj vyrobí nanovlákennou přízi pětkrát rychleji a umožní také zhotovení nové generace textilních materiálů.

V čem je linka výjimečná, se na libereckou univerzitu vydal zjistit redaktor Tomáš Mařas

Je to jediné dosud popsané zařízení, které vyrábí nanovlákennou přízi pomocí střídavého elektrického proudu. Světovou premiéru měla linka na Mezinárodním veletrhu textilních strojů v Miláně a vznikla za podpory klastrové organizace Nanoprogress, se kterou univerzita dlouhodobě spolupracuje.

„Od nás pochází ten vynález střídavého elektrického zvlákňování, a my k tomu děláme materiálový výzkum. Směřujeme využití tohoto materiálu především do bioinženýrství, tedy například na chirurgické nitě, nebo textilie, které by byly uplatněné ve zdravotnictví,“ nastínil David Lukáš možnosti využití příze.

Na univerzitě natáčel redaktor Tomáš Mařas, poslechněte si celou reportáž.