Jak souvisí lanovka, ptačí cvrlikání a laser? Francouzský fyzik za spojení dostal Nobelovu cenu

Francouzský nobelista Gerard Mourou zavítal v týdnu do Česka. Nobelovu cenu za fyziku získal v roce 2018 za vývoj a studium laseru – proudu světla, jehož pulsy trvají miliontinu miliardtiny sekundy. Reportérka Karolína Burdová se s ním setkala v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy. Experiment Praha 0:10 4. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lasery našly využití v průmyslu i zdravotnictví | Zdroj: Shutterstock

Nobelovu cenu jste získal mimo jiné za to, že se vám podařilo vyvinout speciální techniku, která se využívá k zesílení ultrakrátkých laserových pulsů. Za jakých okolností jste ji objevil?

Byl jsem na lyžích se svou ženou, seděli jsme na lanovce, a znáte to – na lanovce je to hezké, protože nemáte co dělat, jen se koukáte kolem, a když máte štěstí a svítí sluníčko, je to krásné. A tak jsem přemýšlel. Přemýšlel jsem hodně o tom, jak vytvořit laser s obrovským výkonem, ale s velmi krátkými pulsy. Jak to provést? A pak mě to napadlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Karolíny Burdové s francouzským fyzikem Gerardem Mourouem

Tak jsme vyjeli nahoru a říkám Marsel, své ženě: „Musím do laboratoře!“

Když jsem přijel do laboratoře, byla tam jedna moje studentka. Říkám: „Přestaň dělat vše, co děláš, teď budeme dělat tohle.“ A vyšlo to. Dostali jsme ve skutečnosti dvě Nobelovy ceny – já i moje studentka.

Mohl byste vysvětlit, co se skrývá za zkratkou CPA?

Chirped Pulse Amplification. Chirp znamená cvrlikat – jako ptáci, když zpívají. Nezpívají čistou notu, ale štěbetají, cvrlikají. V laserech je to místo zvuku vlna. Během krátké doby tak můžete měnit frekvenci, a díky tomu pak zesílit i pulzy. A můžete je zesílit ohromně.

Jak jste zjistil, že laser, na kterém jste pracoval, by mohl pomáhat při chirurgických zákrocích očí?

Ve skutečnosti to byla vlastně náhoda. Můj student pracoval na projektu s novým laserem. A laser se mu dostal do oka. Neměl na sobě žádné brýle. Teď už máme ochranu, ale předtím ne, takže se mu do oka dostalo světlo.

Padá antihmota k zemi stejně jako hmota? ‚Kdyby ne, rozpadly by se pilíře poznání,‘ říká vědec z CERNu Číst článek

A když jsme dorazili do nemocnice, mladý medik, který vyšetřoval mého studenta, se mu podíval do oka a říká: „Páni!“ Můj student ležel na posteli a divil se: „Co? Co?“ A medik odpověděl: „To je úžasné. Ano, dostal se vám laser do oka, ale to poškození je přesné. Je perfektní.“

Kde všude nachází vaše metoda uplatnění?

Všude, kde potřebujete dokonalou přesnost. Je to jako, když máte velmi ostrý nůž – úžasně ostrý nůž. Můžete to použít při operacích očí, ale taky u jiných lékařských zákroků. Třeba u protonové nebo nukleární terapie.

A jaká je podle vás budoucnost laseru a vaší metody?

Nevidím v tom žádný zádrhel, je tu opravdu mnoho využití. V různých oblastech, třeba i více vědeckých, jako je kosmologie. Ale jsem si jistý, že se objeví i další využití.

Víte, celý systém ELI, tedy výzkumnou infrastrukturu panevropského významu, jsem začal v roce 2005 a vidím veliký pokrok. Je to úžasné. Proto nemůžu odolat a někdy navrhuji nové nápady. Jsem rád, že jsem pořád do všeho zapojený.