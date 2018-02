Mimozemské signály můžou ohrozit lidstvo. Zničme je bez přečtení, radí specialisté

V dokumentu, o němž informuje deník Independent, experti uvádějí, že lidstvo by teoreticky nemělo sebemenší šanci ověřit, zda by signál z vesmíru nebyl nebezpečný. „Pokud by taková poselství existovala, je třeba je považovat za nanejvýš riziková a zlikvidovat je bez sebemenší snahy o dešifrování či jejich otevření,“ varovali Michael Hippke z observatoře v německém Sonnebergu a John Learned z Havajské univerzity.

Vědci sice nepředpokládají, že by lidstvu doopravdy hrozil kontakt s nepřátelskými bytostmi z vesmíru. Jelikož ale nikdy nebudeme vědět, co by jejich případný signál znamenal, nejbezpečnější je vyhnout se všemu, co by pocházelo od cizích civilizací. „Pokud by šlo o skutečné nepřátele, pak by pro ně bylo zdaleka nejsnazší zkusit lidstvo poškodit nebezpečným signálem. Válečné loďstvo by vůbec nemusely vysílat,“ píší specialisté.

Pozor na to, co posíláte do vesmíru

V dokumentu nazvaném Mezihvězdná komunikace: Nemožnost dekontaminace poselství tvrdí, že riskovat takové nebezpečí je nemyslitelné, a tudíž zbývá jediná alternativa ke všemu, co by kdy mohlo přijít od mimozemských civilizací – likvidace. Přitom by cizí inteligenci mohl stačit jednoduchý vzkaz, například že hodlá zničit naše Slunce. „Chaos by byl naprostý, i kdyby šlo o lživou zprávu. Svět v podobě, jak jej známe, by přestal existovat,“ cituje autory Independent.

NASA hledá 'muže v černém'. Pracovat bude na ochraně Země před mimozemšťany Číst článek

Nabízejí se ale i sofistikovanější cesty k ochromení zeměkoule. Mimozemšťané by mohli zavirovat a zcela zničit naše počítače. Anebo by naopak mohli přijít se slibem vyléčení rakoviny a dalších chorob s pomocí nanobotů. A pokud bychom na jejich radu tyto nosiče vyrobili, mohly by se pak stát předvojem cizí mocnosti z kosmu.

Vědci přesto argumentují, že by nějaký pokus o kontakt proběhnout měl. Riziko je prý relativně malé a možnost profitovat na cizích informacích obrovská. „Lidé by však měli lépe uvažovat i o poselstvích, která do vesmíru zasílají,“ tvrdí Independent. V žádném případě by nemělo jít o kód.

„Lze odvysílat části encyklopedií, obrazy, hudbu a tak dále, ale v jednoduchých formátech. K dekódování našeho vzkazu by neměl být potřeba žádný sofistikovaný počítačový systém,“ tvrdí vědci v odborné studii.