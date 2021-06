Problémy s aplikacemi od Googlu pro androidy. Nefunguje vyhledávání, Google Lens ani podcasty

Mobilní telefony s operačním systémem Android mají od úterního rána problémy s některými aplikacemi. Kvůli poslední aktualizaci softwaru od společnosti Google totiž padají. Komplikace uživatelům způsobují především aplikace pro vyhledávání, Google Lens nebo podcasty. O problémech ví zástupci společnosti Google v České republice. Jak Radiožurnálu potvrdila její mluvčí, pracují na obnovení plné funkčnosti systému. Praha 14:03 22. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Google | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

V systému Android nefunguje více aplikací. Nejvýraznější je vyhledávání a její zástupná lišta na hlavní stránce. Jakmile do ní uživatel začne psát, aplikace spadne a systém nahlásí, že aplikace přestala pracovat.

Nefunkční jsou ale třeba podcasty, Google Lens (tedy rozpoznávání obrazu), nefunguje také Google Asistent. Na vině je podle všeho závadná aktualizace.

Problémů si všimla samotná aplikace Google, jak potvrzuje mluvčí české pobočky Alžběta Houzarová. „O problému s aplikací Google na zařízeních s operačním systémem Android již víme. V současné době pracujeme na obnovení v plné funkčnosti,“ komentovala pro Radiožurnál.

Dvě možná řešení

Problém lze aktuálně vyřešit tím, že pro vyhledávání nebudou uživatelé používat aplikaci, ale webový prohlížeč. Pokud jde o podcasty nebo Google Lens – jsou možnosti dvě. Zaprvé je možné přepnout telefon, aby měl včasnější aktualizace tzv. beta verze, tím se nainstaluje novější aktualizace, která už by měla mít problémy opraveny. Problémem je, že právě beta verze má za úkol hledat v aktualizacích chyby, takže by se do budoucna mohlo stát, že uživatel narazí na jiné chyby, které by v běžných aktualizacích byly opravené.

Druhou možností je smazat poslední aktualizace u aplikací, což by ale mohlo způsobit smazání některých dat, uživatelé by tedy mohli přijít o stažené podcasty nebo by bylo nutné znovu nastavit Google Asistent.

Oficiální řešení připravuje i samotná společnost Google, jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí společnosti. Stanovisko Google následně vydá na svém webu.

Google měl podobný problém i letos v březnu. Jednalo se o komplikace s WebView, která zobrazuje výsledky vyhledávání v aplikacích.

Nefunkční byl také systém organizace Internet System Consortium, která se podílí na vývoji a provozu DNS – tedy překladu domén na IP adresy. Ve vývojové verzi softwaru Bind, který je velmi důležitý právě pro fungování DNS, totiž zapomněli na písmeno W – jakákoliv doména s tímto písmenem přestala pracovat. Jelikož se však jednalo o vývojovou verzi, byla chyba rychle opravena.