Moderní, nebo závislí? Zájem českých seniorů o moderní technologie stoupá

Na mobilu je i při večeři, nosí jej po celém domě, tráví na něm hodiny, nemůže se odlepit od obrazovky. Většině z nás se před očima vybaví dítě nebo představitel generace Z, který s technologiemi vyrostl. Český statistický úřad však upozorňuje na to, že se počet uživatelů moderních technologií zvyšuje i u nejstarších věkových kategorií a jejich časté používání už není jen výsadou dospívajících. Praha 20:55 23. října 2022

Na rozdíl od mladší generace, která s technologiemi vyrostla a učila se je používat od školního věku, se senioři učí „za chodu“. Kurzy, jak správně a efektivně nakládat s chytrým telefonem, tabletem či počítačem, poskytuje například nezisková organizace ŽIVOT 90.

„Přihlašují se většinou ženy, zpravidla kamarádky, které chodí spolu. Zájem je veliký, účastníci zaplní všechna volná místa, která jsou vypsána,“ popisuje specialistka organizace Barbora Valová. Nezpochybnitelný vliv na zvýšení zájmu měla pandemie, kdy většina seniorů omezila kontakt s okolím na minimum a hledala řešení, jak s blízkými neztratit spojení.

Od nemocí přes využívání internetu po aktivní sportování. Český statistický úřad dnes vydal souhrnnou analýzu Senioři v ČR v datech, která přináší informace o našich seniorech za posledních několik let.



„Často se na nás obracejí děti nebo vnoučata starších lidí se zájmem dohodnout s námi účast jejich blízkého. Vzhledem ke vzdálenosti bydliště nemohou seniorovi aktivně pomáhat, ale chtějí s ním zůstat ve spojení pomocí moderních technologií,“ potvrzuje Valová.

Procento českých seniorů ve věku 65 let, kteří používají internet a moderní technologie, se stále zvyšuje. Z 13 procent v roce 2010 vzrostl podíl v roce 2021 na 43 procent. Nejčastěji používají internet na notebooku a na mobilním telefonu, a i u této věkové kategorie dochází k přechodu od stolního počítače k mobilním zařízením. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.

‚Abych něco nespustil‘

Vzrůstající zájem o používání mobilních telefonů a dalších technologií souvisí s volným časem seniorů po odchodu do důchodu a také s jejich touhou po kontaktu s ostatními.

Valová si myslí, že je nejčastějším motivem snaha o přiblížení se mladší generaci a také kontakt s přáteli. “Chtějí umět posílat zprávy, využívat cloudové služby, vyměňovat si fotografie nebo nakupovat v e-shopech,“ vysvětluje specialistka.

Senioři technologie nejčastěji využívají k čtení zpravodajství: praktikuje to celých 39 procent. Dále také posílají e-maily a u části se projeví i zájem o rozšířené služby. Podle Valové chtějí umět vyhledávat informace převážně o zdraví, používat mapy a aplikace pro nákupy jízdenek či internetové bankovnictví.

Specialistka zmiňuje také zájem o fotografování pomocí chytrého telefonu a následnou úpravu pořízených fotek.

Mediální výuka a informování o bezpečnostních rizicích v souvislosti s používáním internetu je u dětí samozřejmost, jen málokdo bere v potaz to, že senioři podobné školení nikdy nedostali a o nebezpečí v souvislosti s technologiemi nejsou dostatečně informováni.

I na tuto oblast se kurzy ŽIVOT 90 zaměřují. “Do kurzu většinou přicházejí bez informací o rizicích. Nejčastější věta, která zaznívá, je: „Bojím se, abych nespustil něco, s čím si nebudu vědět rady.“

Podle Valové si rizika spjatá s používáním internetových služeb a s ochranou osobních údajů neuvědomují. Právě senioři mohou být obzvláště zranitelní – často jsou osamělí a více izolovaní od okolního světa.

U počítače tráví většinu času

Odvrácenou stranou moderních technologií je také riziko, že používání ve vyšší míře začne hraničit se závislostí. Problematika je viditelnější u zástupců mladší generace, ale ani senioři nejsou výjimkou.

V jejich případě je navíc těžko kontrolovatelné, kolik času na technologiích tráví, protože často žijí sami a nikdo je nehlídá. V neposlední řadě jsou dospělí a můžou si dělat, co se jim zlíbí.

Podobnou zkušenost mají i v ŽIVOT 90: „Blízký jednoho staršího člověka se na nás obrátil s tím, že senior tráví u počítače většinu času a o nic jiného nemá zájem,“ potvrzuje Valová.

Tento případ je v Česku spíše raritou; podstatněji hůře jsou na tom američtí důchodci. Výzkumná společnost Nielsen zjistila, že Američané ve věku 65 let a více tráví u obrazovky moderních technologií o jednu třetinu denně více času než lidé ve věku 18 až 34 let.

Data upozorňují, že starší lidé tráví téměř 10 hodin denně u svých televizí, na počítačích nebo chytrých telefonech, zatímco mladší Američané pouze sedm hodin.

Na výrazném rozdílu se podepisuje zejména čas strávený u televize. Údaje společnosti Nielsen odhalily, že zatímco senioři sledují televizi v průměru sedm a půl hodiny denně, mladší generace se o toto médium téměř nezajímá a tráví u něj asi o čtyři hodiny méně.

Sociální sítě Čechy neoslovují

Naopak více času tráví mladí Američané na mobilních zařízeních– tři a půl hodiny každý den. Senioři mobilům denně věnují v průměru dvě hodiny. S přáteli komunikují prostřednictvím stejných platforem jako jejich vnoučata – používají sociální sítě jako je Facebook, WhatsApp nebo dokonce Instagram, díky čemuž se cítí propojeni. Často také volají pomocí videohovorů.

Sociální sítě české seniory na rozdíl od jiných národností obecně příliš neoslovují. Účet na sociální síti má v Česku 95 procent mladších lidí, u starší generace je to pouze 11 procent. Výjimkou je 88letý pan Josef, který vlastní chytrý mobil, dva tablety, několik e-mailů a má účty na sociálních sítích Instagram, Snapchat, Facebook, Viber a WhatsApp.

Skrze ně komunikuje zejména s rodinou a vnoučaty. Hry a videa ignoruje, zprávy získává hlavně z České televize a Lidových novin. V současné situaci si bez mobilu život představit nedokáže. „Stáří mi zdobí tablet a bidet,“ směje se Josef.

Domácí války

Za největší plus považuje to, kolik mu moderní technologie ušetří času. „Na internetu strávím přibližně hodinu denně, i když jsou dny, kdy se mi aktivita prodlouží i na několik hodin. To už je k zamyšlení, jestli čas nešel využít racionálněji,“ dodává.

Ačkoliv odborníci v minulosti varovali, že nadměrné používání technologií může ovlivnit vývoj dětí a sociální sítě můžou u dospívajících dívek například vést ke vzniku poruchu příjmu potravy, neblahé účinky nadměrného používání technologií se nevyhnou žádné kategorii – i když se na seniory často zapomíná.

Možná rizika používání si Josef uvědomuje, ale myslí si, že v jeho věku nemohou být dlouhodobá. „Negativa se týkají především mladších generací, kromě závislostí na nesmyslných hrách jsou ohroženi také nevhodnými až nebezpečnými kontakty,“ říká.

Podle lékařských expertů však starším lidem hrozí zhoršení cervikální spondylózy – opotřebení krku související s věkem a jsou vystaveni vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění.

Může je také často bolet hlava vlivem deformace krční páteře a hrozí jim zhoršení zraku či obezita. Kromě zdravotních problémů vyvolává závislost na telefonu rodinné spory.

Babička si to nechce přiznat

„Otec klidně vytáhne mobil uprostřed rodinné večeře. I moje tři dospívající děti ví, že telefon se ke stolu vůbec nenosí,“ řekla Wall Street Journal Margy Strattonová, učitelka z Milwaukee.

„Moje matka začala používat chytrý telefon před třemi lety. Nyní každý den natáčí videoklipy a často zůstává dlouho do noci vzhůru a hraje si na telefonu," stěžuje si zase Číňanka Zhao.

V případě, že seniory děti či vnoučata upozorní, aby svůj čas v online prostoru omezili, se často shledají s nevolí: „Když jsem s ní o tom mluvila, ignorovala mě, a dokonce se na mě zlobila,“ doplňuje Zhao.

Velké množství seniorů si nezdravé používání technologií nechce připustit. „Moje babička závislá je, ale nemyslí si to. Nechce si to přiznat,“ říká studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Aneta.

Když na problém rodina upozorní, reaguje prý defenzivně a vymlouvá se na to, že telefon potřebuje slyšet, kdyby jí náhodou někdo volal, a proto jej neustále nosí u sebe.

Častým důvodem, proč se senioři s moderními technologiemi vůbec naučí, a následně je i používají, je přiblížení se mladší generaci a vidina možnosti trávit s nimi více času. „Děti často říkají, že je děda na počítači víc než ony. Hraje s nimi počítačové hry, třeba Minecraft. Ony to potom používají jako výmluvu,“ říká vysokoškolská pedagožka Ivana z Prahy.

Boj proti ageismu

Na druhou stranu s sebou moderní technologie přinášejí i několik pozitiv. Mezi největší výhody používání technologií u seniorů vidí Valová jejich uvědomění toho, že si s řadou moderních přístrojů dokážou poradit a využívat je ke svému prospěchu.

Ovládání moderních technologií jim dodává více sebevědomí a v mnoha případech tak předchází diskriminaci na základě jejich věku, tzv. ageismu. K němu dochází při dynamickém rozvoji moderních technologií, kdy jsou převážně starší lidé nepoužívající tyto novinky vyloučeni z používání některých služeb.

„V současné době nepoužívat alespoň částečně moderní technologie bych nenazval diskriminací, ale ignorancí,“ odpovídá razantně pan Josef. Jeho tvrzení odpovídají i data ČSÚ, podle kterých mobilní telefon k roku 2021 používalo 96 procent lidí nad 65 let. Chytrý mobil vlastnila přibližně jedna třetina, ale jejich počet každým rokem stoupá.

Podle zahraničních expertů také lidé používající mobilní telefony či sportovní hodinky vykazují větší fyzickou aktivitu. Pomocí moderních technologií mohou sledovat trasu, měřit si vzdálenost, čas, spálené kalorie a srdeční aktivitu.

V neposlední řadě mohou majitele upozornit na to, že je čas si zasportovat nebo se jít projít. Senioři tak pěstují pohybové aktivity častěji než vrstevníci, kteří technologie nevlastní.

Někteří odborníci také vyzdvihují fakt, že určité počítačové hry můžou zlepšit kognitivní dovednosti seniorů, psaní e-mailů zase trénuje jemnou motoriku.

V neposlední řadě používání chytrých mobilních telefonů důchodcům bezpochyby pomáhá bojovat s pocitem osamění. „Jsem extrovert a bez setkávání s přáteli by mi život nechutnal,“ uzavírá téma pan Josef.