Místo velkých jaderných elektráren chce Jihočeský kraj stavět menší modulární reaktory

Přípravu malých nukleárních reaktorů v Česku po administrativní i technické stránce má zajistit společnost South Bohemian Nuclear Park. O jejím založení rozhodli zastupitelé Jihočeského kraje na svém posledním zasedání. Na projektu se bude podílet společnost ČEZ a Ústav pro jadernou bezpečnost Řež. Hlavním cílem je zhruba do patnácti let postavit první takový reaktor svého druhu v Evropě poblíž Jaderné elektrárny Temelín.

„Jaderná energetika ve světě se dnes posouvá do podoby, kdy už jaderné reaktory nemusí být obrovské a zalité v betonu. Vyvíjí se malé modulární reaktory, které se skládají a jsou velké třeba jako fotbalové hřiště,“ vysvětluje hejtman Martin Kuba z ODS.

Podobné projekty se podle něj aktuálně připravují například v zámoří.

Nově založená společnost chce dát dohromady experty z oblasti vědy nebo i územního plánování, tak aby modulární reaktor mohl vyrůst i v Čechách.

„Třeba v Ontariu a jiných částech světa už modulární reaktory dneska připravují a plánují, že někdy v letech 2030 až 2032 by měly stát. Já vím, že to je za deset let, ale tohle je oblast, které se musíme věnovat, a musíme být připraveni, abychom je sem byli schopni dostat, jakmile budou na trhu,“ dodává Martin Kuba.

Každý ze tří společníků do projektu vloží dva miliony korun. Sídlo bude v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích.

„Jde o unikátní pilotní projekt směřující k dalšímu posilování energetické bezpečnosti České republiky,“ uvádí mluvčí skupiny ČEZ Petr Šuleř.

Pro založení společnosti hlasovalo 43 ze 47 přítomných zastupitelů. Tři se hlasování zdrželi, včetně Jana Smitky z hnutí ANO.

Ten založení sice podporuje, ale vedení kraje podle něj nevysvětlilo strategický plán nebo budoucí financování.

„Jihočeský kraj je spolupodílníkem v tomto s.r.o. a chtěl bych vědět, kolik nás to bude v následujících letech stát, kdo to bude finančně, ale i personálně zajišťovat za Jihočeský kraj, co se od kraje očekává a co z toho případně kraj bude mít. Na tyto otázky jsem nedostal odpověď, proto jsem se zdržel hlasování,“ komentuje Jan Smitka.

Hejtmanství spolu se zástupci ČEZu i české vlády projekt podrobně a společně představí příští týden.