Na palubě indického letadla se vznítil mobilní telefon. Letadlo muselo nouzově přistát

„Byla to panika ve vzduchu. Modlili jsme se k Bohu,“ popsala Arpita Dhalová zážitek z letadla, poté, co se její telefon na palubě vznítil. To, že něco není v pořádku, si všimla přibližně 15 minut po startu poté, co z její kabelky pod sedadlem začal stoupat dým.

Viník odhalen. Za vznícení smartphonů Samsung mohly problémy s designem a výrobou baterií Číst článek

Jeho zdrojem byl stroj Samsung J7, který se v tu chvíli nacházel vedle dvou dalších telefonů. Přivolaná posádka se požár pokusila uhasit hasicími přístroji, ty podle manžela Dhálové ale nefungovaly. Telefon nakonec posádka musela hodit do nádoby s vodou.

Manželský pár si plánuje stěžovat, aerolinka ale tvrdí, že posádka postupovala podle předepsaných postupů.

Příčina vznícení telefonu zatím není známá, indická pobočka společnosti Samsung se podle svého zástupce v současnosti snaží zjistit více informací. Samsung řešil podobné problémy už před rokem, kdy bylo zaznamenáno několik desítek případů samovznícení telefonu Galaxy Note 7. Společnost tehdy musela prodej telefonu zastavit.