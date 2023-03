Konec ledovky na mostech a letištích? Čeští vědci vyvíjejí materiál pro automatické vyhřívání vozovek

Čeští odborníci vyvíjejí chytrý stavební materiál, který se za pomoci umělé inteligence automaticky zahřeje a na mostech či letištních plochách se díky tomu nevytvoří sněhové závěje či ledovka. Na projektu spolupracují Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT) a firma Betosan, částkou téměř 15 milionů korun ho podpořila Technologická agentura Česká republika (TA ČR) v programu Trend ministerstva průmyslu a obchodu. Praha 23:37 30. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zahřívání ploch se má řídit automaticky prostřednictvím technologie datového propojení za pomoci 5G sítě (ilustrační foto) | Zdroj: Letiště Václava Havla

Nově vyvíjený materiál vzniká na silikátové bázi s využitím pokročilých moderních technologických plniv.

„Do elektricky vodivé vrstvy přivedeme bezpečné napětí, které si můžeme dovolit, bez chránění izolací. Tím, že materiál povede elektrický proud, tak se začne zahřívat. Není potřeba do něj aplikovat topné dráty a funguje to samo o sobě,“ vysvětlil Vít Černý z Ústavu technologie stavebních hmot a dílců na Fakultě stavební VUT.

Inovativnost řešení má spočívat ve využití odpadů jako elektricky vodivých plniv. Pavel Dohnálek ze společnosti Betosan uvedl, že oproti konvenčně využívaným metodám, zejména topné spirále umístěné v konstrukci, je výhodou fakt, že ohřev je rovnoměrný a rychlejší v celém objemu materiálu. Není možné jednoduché přerušení topné funkce, doplnil Dohnálek.

Materiál s dobrou vodivostí má být jednou ze spodních vrstev vozovky, na ní by měla být o něco méně vodivější část. To by měla být významně pevnější, aby vydržela nápor aut, dodal Černý. Podle něj materiál nyní funguje laboratorně a začne se testovat venku na větších plochách.

Zahřívání ploch se má řídit automaticky prostřednictvím technologie datového propojení za pomoci 5G sítě.

Umělá inteligence na základě dat, třeba teploty konstrukce, předpovědi počasí a teplotních výkyvů, ohřev automaticky spustí či vypne. „Tím maximalizujeme energetickou efektivitu procesu,“ řekl profesor Rostislav Drochytka z Fakulty stavební VUT v Brně.

Vývoj je nyní ve fázi technického řešení regulace teploty a úpravy složení unikátních směsí za účelem dosažení optimálních parametrů pro vyhřívání.

Celý systém má být dokončen v roce 2024. Počítá se s jeho využitím například na dálničních a silničních mostech, zastávkách městské hromadné dopravy, železničních stanicích či letištních drahách. „Půjde především o důležité konstrukce, protože to asi nebude úplně levná záležitost,“ dodal Černý.