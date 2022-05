Orbitální hotel, kanceláře a bary. Jsou plány na obchodní centra ve vesmíru reálné?

Malý orbitální hotel do tří let a později další, větší. To jsou plány americké společnosti Orbital Assembly Corporation. Na oběžné dráze chce postavit dvě stanice, vlastně taková vesmírná obchodní centra. Podle návrhů tam budou kanceláře, vědecká pracoviště, restaurace, bary, tělocvična a luxusní ubytování pro vesmírné turisty.

Rozhovory Radiožurnálu Praha 23:45 9. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít