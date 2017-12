Svou planetu pomalu zabíjíme, jiné řešení než regulace není, říká ekolog Bedřich Moldan

Ochraně životního prostředí se profesně věnuje už od počátku 70. let, a jak dnes zdůrazňuje, od té doby jsme v péči o Zemi udělali obrovský pokrok. „Například na začátku 80. let byla naše země světovým rekordmanem ve výrobi oceli na hlavu, na životní prostředí, obzvlášť na ovzduší, to ale mělo naprosto devastující vliv,” říká v rozhovoru s Lucií Výbornou, který odvysílal Radiožurnál.

Moldan: Ekologickým návrhům mnohdy chybí ekonomická efektivita Číst článek

A evropské státy na tom tehdy prý nebyly o mnoho líp. „Právě v této době prudce pokračovala devastace životního prostředí, přestože se na Západě začínaly objevovat první vlaštovky - po stockholmské konferenci v roce 1972 začaly klesat emise oxidu siřičitého. To Česko si na určité zlepšení muselo počkat až po revoluci.

Zájmy průmyslu jsou rozhodující

Pokud jde o životní prostředí, rozhodně žijeme v osvícnější době než naši rodiče. To ale podle Bedřicha Moldana rozhodně neznamená, že si můžeme pískat. Obzvlášť průmysl dnes prý netuší, jakého džina vlastně vypouští z lahve.

Moldan: Šumavský národní park by měl zůstat bezzásahový Číst článek

„To, že je dnes situace lepší než dřív, neznamená, že je příznivá,” shrnuje. „Chemická kontaminace - od kosmetiky přes pesticidy k potravinovým doplňkům - je velmi nebezpečná. Zájmy průmyslu jsou dnes rozhodující a průmyslu samozřejmě jde o zisk. Zisk se přitom nepočítá za deset let, ale dnes, maximálně zítra.”

A řešení? „Musíme spoléhat na to, že se probudí politici na všech úrovních. Cesta není zatím v ekonomické oblasti a v dobrovolných nástrojích, ale v regulacích. Jiná cesta není.”

Přispět ke zlepšení světa kromě toho podle něj může i každý z nás. Přestože přimět lidi, aby byli k přírodě šetrnější, není vůbec jednoduché. „Nejpatrnější úspěchy jsou na školách, malé děti se učí velmi zajímavým způsobem,” zdůrazňuje Bedřich Moldan.