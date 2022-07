Plynovod je jako každý jiný spotřebič, oprava je běžná operace, říká expert

Po pravidelné údržbě plynovodu Nord Stream 1 do Německa znovu začaly proudit dodávky plynu z Ruska. Ale běží jen na 40 procent kapacity. Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropské unie. „Plynovod je vždy udržován tak, aby byl schopen bezpečného provozu,“ říká Petr Crha ze společnosti CEPS. Praha 19:01 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústí plynovodu Nord Stream v německém Lubminu (Ilustrační foto) | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

Připomeňme si prosím nejdřív princip přepravy plynu. V čem je to technicky podobné a v čem rozdílné třeba od domácí plynové přípojky?

Plyn se v plynné fázi většinou přepravuje potrubím. To potrubí podle tlaku, po kterém se přepravuje, je vyrobeno z různých materiálů. To, co se používá na místních sítích, které vedou k domům, jsou trubky, které jsou zpravidla z polyetylenu.

Pro představu, jejich průměr je mezi dvěma a pěti centimetry, zatímco ty plynovody dálkové jsou vyrobeny z oceli a jejich průměr dovede dosáhnout až 1,4 metru. V podmořských plynovodech je největší používaný průměr 1,2 metru.

Tlak se u místních sítí pohybuje na třech barech, třech atmosférách, tedy zhruba třikrát tlak vzduchu na zemském povrchu. Podmořské plynovody pracují na 200 až 220 barech.

A ten rozdíl tlaku rozhoduje o tom, kterým směrem poteče plyn?

Ano, samozřejmě. Plyn proudí od místa s vyšším tlakem k místu s nižším tlakem.

Znamená fakt, že je plynovod na 40 procentech kapacity, nějakou změnu pro jeho údržbu?

Z hlediska údržby určitě ne, protože plynovod je vždy udržován tak, aby byl schopen bezpečného provozu při návrhovém tlaku. U Nord Streamu 1 je vstupní tlak do potrubí 220 barů. To zajišťuje kompresní stanice, která stojí na břehu moře, kam plynovod zalézá ve vesnici nedaleko Petrohradu.

Jak často se pravidelná údržba plynovodu dělá a co vše se kontroluje? Proč musela například turbína na servis do Kanady?

To je jako každý jiný spotřebič. Třeba u letadla se dělá základní kontrola motoru po každém letu, střední oprava se dělá jednou měsíčně. Stejně je to s opravami a servisem.

Úředně se to jmenuje oprava ale je to běžná operace kdy se turbína částečně nebo úplně rozebere, opotřebované díly se vymění, složí se zpátky a namontuje se na místo, kde byla.

Co říkáte ruským úvahám, že bude potřeba zvláštní povolení, na to aby se turbína mohla znovu umístit. Je to spíše záminka, nebo opravdový technický problém?

Tohle si netroufám hodnotit, protože každý stát má svoje předpisy o tom, jak má být doloženo dokumentačně zařízení, které je po opravě nebo demontáži.

U nás se třeba musí provést kompletní revize, to znamená, že se musí přezkoumat nejenom zařízení ale i jeho okolí, zda vyhovuje parametrům. Čili ani u nás nejde vzít stroj, posadit ho na fundament a spustit, vždy se musí provést kontrolní operace a každý stát to má trochu jinak.

Jak se měří, kolik plynu v plynovodu teče? Existují na to nějaké senzory?

Při vstupu i výstupu do státu, tedy na každých hranicích existuje mezinárodní měření, které je velmi pečlivě normalizováno mezinárodními dokumenty. V současné době jsou to dokumenty na úrovni ISO. Ty přesně říkají, jak takové měřidlo má vypadat, jaké musí mít pásmo nepřesnosti, jak často a jakým způsobem se kalibruje.

Protože tady jde o strašně veliké peníze a i malinká odchylka v měření znamená strašnou spoustu peněz, tak je to velmi přesně mezinárodně dokumentováno a kontrolováno.