„A z tej horenky, kdosi ňa volá.“ Na Valašsku sečou orchidejové louky kosou, vstává se i ve čtyři ráno

O přírodní rezervaci Bílé potoky pečuje místní buňka ČSOP KOSENKA se sídlem ve Valašských Kloboukách už skoro půl století. Dobrovolníci kolem Míry Janíka se sešli letos už po čtyřiačtyřicáté, aby kosou posekali některé přírodně cenné a druhově pestré svahy Bílých Karpat. Jen díky kosení louky nepohlcuje les. Sklízením sena zase nepřibývají do půdy živiny a zůstává druhová pestrost. Kosení je ale hlavně komunitní záležitost. podcast podhoubí Valašské Klobouky 0:05 14. července 2024

„Ráno se vstávalo ve čtyři hodiny, byla rosa, takže naprosto perfektní podmínky pro sečení. Druhá podmínka je, aby po kosení vysvitlo slunce, a to máme také. Co si víc přát,“ rozplývá se František, když ve svahu pokosené louky obrací seno.

František je v důchodu. Přijel na kole z Napajedel a kosit hodlá asi 10 dnů, plní si tím svůj dávný sen.

„Když to nasečeme, tak se tráva vyrovná do takových pásů na hromádky. Je třeba ji rozhrnout do plochy, aby to lépe schlo. Pak se to bude obracet. Je takové pořekadlo, že každé správné seno má jednou zmoknout,“ naráží František na počasí, které každý účastník kosení úzkostlivě sleduje.

Ideální je, když se podaří pěkně proschlé seno z louky odvézt hned druhý nebo třetí den po kosu.

Lokalitu utváří potok s vápnitým prameništěm, podhorské louky s mokřadními i suššími stanovišti, zbytek tvoří přírodě blízké lesy s jedlemi, duby nebo habry.

Kolem KOSENKY, Bílých potoků a dobrovolného kosení orchidejových luk vyrostla pestrá komunita, díky které lokalita nejen že nedegraduje, dokonce se její přírodní hodnota zvyšuje.

„Kde máte šanci si popovídat se sólistou Národního divadla a jeho paní? Od prodavačů v obchodě přes vysokoškolské učitele, živnostníky po řemeslníky – je tu celá škála profesí, věkových i sociálních skupin,“ těší František.

Co je to babčica a stolica na kutí? Jak se naklepává kosa? Je důležitější technika kosení, nebo ostrá kosa? Co je na ručním kosení přitažlivé? Poslechněte si celou reportáž z Bílých Karpat.