Africké ledovce tají. „Hlavní problém není zvyšování teplot, spíše nedostatek srážek,“ říká glaciolog

Africký kontinent je známý svými deštnými pralesy, savanami a pouštěmi. Tyto ekosystémy pokrývají jeho většinu. V Africe je ale také několik oblastí, které jsou trvale pokryty ledem. Stejně jako ledovce na celém světě i tyto ledovce tají v důsledku klimatických změn, což má vliv na obyvatele žijící na úpatí hor i na místní turistický průmysl. Nairobi 11:04 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Horský ledovec (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ledovce ve východní Africe se nacházejí v blízkosti rovníku, ve výškách až 5 000 metrů nad mořem. Největší z nich jsou v Tanzanii na hoře Kilimandžáro, nejvyšším vrcholu kontinentu. Další se nacházejí na hoře Mount Kenya a v Ugandě v pohoří Rwenzori.

Tučňáky a ploutvonožce v Atlantiku ohrožuje blížící se obří ledovec. Je dvakrát větší než Londýn Číst článek

Mount Kenya, druhý nejvyšší vrchol Afriky, by se v příštích letech mohla stát první horou na planetě, ze které zcela zmizí led v důsledku klimatických změn způsobených člověkem.

„Africké ledovce ztratily od roku 1900 více než 90 procent své rozlohy,“ uvedl Rainer Prinz, glaciolog z univerzity v Innsbrucku pro server Swissinfo. Prinz je také místním zpravodajem pro Keňu, Ugandu a Tanzanii ve švýcarské organizaci World Glacier Monitoring Service (WGMS). Je spoluautorem jedné z nejnovějších a nejobsáhlejších studií o afrických ledovcích.

Podle této studie se za pouhých sto let plocha pokrytá ledovci v Africe zmenšila z 19,5 na 1,4 kilometrů čtverečních. „Bez výrazných změn místních klimatických podmínek se očekává, že východoafrické ledovce do poloviny století téměř úplně zmizí,“ říká Prinz.

Tají, protože není dost sněhu

Úbytek afrických ledovců není přímo způsoben zvyšováním teplot, jako je tomu například v Alpách. Tání je spíše důsledek změn ve srážkových poměrech, které jsou způsobeny změnou klimatu.

‚Dostupnost vody pro naše výpravy je ohrožena.‘ Čeští vědci v Antarktidě pociťují změny klimatu Číst článek

„Východoafrické ledovce, stejně jako ostatní tropické ledovce, jsou méně citlivé na změny teploty vzduchu,“ vysvětluje Prinz. Reagují však na změny vlhkosti, oblačnosti a srážek.

Období dešťů ve východní Africe přichází mezi říjnem a prosincem a mezi březnem a květnem. Ve vysokých nadmořských výškách znamenají tyto srážky sníh, který se mění v led. Změny teploty Indického oceánu od konce 19. století vedly k úbytku srážek, takže na ledovcích padá stále méně sněhu.

Ledové masy nepokrývá dostatek sněhu, takže přicházejí o bílou pokrývku, která je chrání před slunečním zářením, říká Prinz. „To způsobuje tání ledovců.“

Ubývá také oblačnosti v horách. Ledovce jsou tak více vystaveny slunečním paprskům. I když teploty ve vysokých nadmořských výškách zůstávají pod bodem mrazu, sluneční paprsky mohou led přímo odpařit.

Podle nejnovější zprávy Světové meteorologické organizace byl rok 2024 v Africe jedním z nejteplejších v historii. Průměrná teplota na tomto kontinentu byla o 0,87 °C vyšší než v letech 1991-2020 (celosvětový nárůst činil 0,72 °C).

Led v Grónsku tál kvůli vedrům sedmnáctkrát rychleji než obyčejně. Rekordní teploty zasáhly i Island Číst článek

Vodu zadržují horské lesy

Hlavními zásobárnami vody ve východní Africe nejsou ledovce, ale horské lesy, tvrdí Prinz. „Právě tam spadne nejvíce srážek. Jejich plocha je také mnohem větší než plocha ledovců," vysvětluje.

Tyto lesy jsou součástí ohroženého ekosystému, ve kterém se udržují zásoby vody i při úbytku ledovců. Nacházejí se v nadmořských výškách mezi 1 000 a 3 500 metrů nad mořem, kde je klima vlhčí než v okolních nížinách. Horské lesy fungují jako houby. Nasávají dešťovou vodu a potom ji pomalu uvolňují.

Jejich rozloha se ale zmenšuje kvůli těžbě dřeva. „Tyto lesy je třeba chránit,“ říká Prinz.

Rok 2025 byl organizací UNESCO vyhlášen jako Mezinárodní rok ochrany ledovců. Při této příležitosti spustila organizace UNESCO projekt na ochranu vodních zdrojů a obnovu horských lesů v oblasti Kilimandžára. Organizace bude podporovat místní komunity v rozvoji udržitelných ekonomických aktivit, aby nedocházelo k ničení lesů.

V zásadním případu pro klimatickou odpovědnost farmář z Peru neuspěl. Soud žalobu na RWE zamítl Číst článek

Jaké jsou důsledky tání afrických ledovců?

Východoafrické ledovce jsou ikonické a mají velkou emocionální a duchovní hodnotu. Jejich ztráta by mohla ovlivnit kulturní identitu místních obyvatel,“ myslí si Prinz.

Mohl by utrpět i místní cestovní ruch. Alfred Masereka z Uganda Wildlife Authority, vládní agentury pro ochranu přírody, potvrdil, že místní komunity díky ledovcům vydělávají „hodně peněz“. To jim umožňuje posílat děti do školy stavět domovy, řekl pro webový portál Mongabay.

Prinz se domnívá, že tání ledovců by mělo větší dopad na cestovní ruch než na místní zásoby vody. Hory by podle něj ale přišly o výrazný symbol. „Africké ledovce jsou příliš malé na to, aby fungovaly jako významné zásobárny vody,“ poznamenává.