OBRAZEM: Jihlavská zoo odchovala aligátory čínské. V zajetí je to úspěch, do páření se rodičům nechtělo

Páru aligátorů v jihlavské zoo se do plození potomků vůbec nechtělo. Samec dokonce samici napadal, a museli být proto oddělení mříží.

„Trochu jsme na ně zahráli. že přichází jiný samec. Pustili jsme zvuky samce, takové bublání, vrčení,“ popisuje ošetřovatelka plazů Petra Škárková.

Tento postup zabral a samec se začal s partnerkou sbližovat a začal ji chránit.

„Otevřeli jsme mříž a místo rvačky bylo aligátoří hlazení. Když chtějí, umí k sobě být něžní. Potom přišly první pokusy o páření. Zprvu to nešlo, protože oba jsou docela mladí, ale nakonec na to samec přišel,“ popisuje ošetřovatelka.

Krmení pinzetou

Po měsíci každodenního páření přišel úspěch. V této chvíli připravili chovatelé na břeh přírodní materiál – zeminu, slámu a listí – k postavení hnízda.

„Samice postavila kupku asi půl metru vysokou a postupně ji vylepšovala, až 16. května nakladla vejce,“ vzpomíná Škárková, která se stará i o krmení malých plazů. Z vajec se vylíhli koncem července.

Aligátoři se pářit nechtěli, chovatelé pro jejich sblížení použili trik | Foto: Irena Šarounová | Zdroj: Český rozhlas

Teď mají na jídelníčku mláďata například malé rybky – grundle. Chovatelka je musí nakrájet na malé kousky. Každý teď spořádá necelou čajovou lžičku potravy za den. Nakrájené grundle jim ošetřovatelka podává dlouhou plastovou pinzetou, to proto, aby si o kovovou pinzetu nevylámali své drobné zuby.

Dospělí aligátoři mají ve svém přirozeném prostředí nejradši měkkýše. V zajetí nepohrdnou rybou nebo myší. „Mláďata rostou rychle, v dospělosti mají do dvou metrů. Rodiče mají metr padesát,“ přibližuje Škárková.

Ani pak ale nejsou aligátoři čínští příliš nebezpeční. „Nejsou to žádní agresoři, klidně by se dalo vlézt k nim do vody,“ dodává ošetřovatelka.