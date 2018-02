Amerického lovce těžce zranila husa. Mrtvé zvíře na něj spadlo přímo z nebe a pomstilo svou smrt

Trojice Američanů si v Marylandu pronajala pláň, odkud střílela na prolétající husí hejna. Jedna ze zabitých hus ale dopadla přímo na hlavu 51letého lovce.

Policistka Candy Thompsonová v americké televizi WJZ popsala, o jak nebezpečnou situaci šlo. „Tyhle husy mívají až šest kilogramů a rozpětí křídel bývá i metr a půl velké. Takže je jasné, že když vám spadnou na hlavu, tak vám nějaké zranění způsobí.“

Pro muže musel doletět vrtulník a teď už je prý při vědomí. Podle deníku Washington Post má ale problémy s pamětí. Dál tak zůstává na pozorování v nemocnici v Baltimoru.

Loni se takhle pomstil postřelený los na Newfoundlandu. Zvíře na lovce vyběhlo a několikrát ho parohy trefilo do hlavy. Muž měl sice tržné rány a několik zlomených žeber, měl ale mnohem větší štěstí než jeho kolega z německého Greifswaldu. Ten tam před dvěma měsíci pronásledoval divoké prase. To se ale bránilo tak usilovně, že muže zabilo a uteklo do lesa.