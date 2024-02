Americký meteorolog má huňatý kožich a váží pět kilo. Svišť Phil předpovídá, jak dlouhá ještě bude zima

Jaké bude v Česku počasí, se u nás dozvídáte každou půlhodinu a někdy i častěji. Američané se v pátek těší na zvláštní předpověď od opravdu mimořádného meteorologa. Má huňatý kožich a váží necelých pět kilo. Je to svišť Phil a každý rok na Hromnice v městě Punxsutawney ve státě Pensylvánie předpovídá, jestli bude ještě vládnout zima, nebo už přijde jaro. Jak to bude letos, Phil prozradí kolem půl druhé odpoledne našeho času. Punxsutawney (Pensylvánie) 9:39 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaké bude v Česku počasí, se u nás dozvídáte každou půlhodinu a někdy i častěji, ve Spojených státech ho jednou za rok předpovídá svišť Phil | Foto: Alan Freed | Zdroj: Reuters

Za skandování jména slavného zvířecího prognostika zaklepe předseda Klubu punxsutawnyského sviště na dvířka pařezu, ve kterém spí zimním spánkem možná už něco tušící Phil. Další člen klubu opatrně vyndá rozespalého hlodavce na pařez, kde podle toho, jestli svišť uvidí svůj vlastní stín, nebo ne, předpovídá další trvání zimy. Když stín vidí, bude zima ještě šest týdnů. Když ne, přijde brzy jaro.

Prý mluví sviští řečí, které členové klubu rozumějí. Ve skutečnosti ale očichává připravené ruličky papíru s předpověďmi. Tu, kterou vybere, pak člen švištího klubu davu návštěvníků Punxsutawny přečte.

Loni Phil svůj stín viděl a předpověděl další více než měsíc chladného počasí. Naposledy prorokoval jaro v roce 2020. Tradice sviští pranostiky vznikla v pensylvánském Punxsutawny v roce 1886. Od té doby Phil 108krát předpověděl zimu a jen 20krát jaro. Správná byla ale méně než polovina předpovědí.

Co Phil předpověděl ve zbylých deseti letech, se podle dnešních organizátorů show pro tisíce diváků pod širým nebem neví. Ne z každého roku se totiž dochovaly záznamy o Philově proroctví.

Sviští pranostiku hodně zpropagoval film Na Hromnice o den více s Billem Murraym jako televizním meteorologem, který uvízne v časové smyčce a stále se do 2. února vrací den co den, děj se co děj.

Podle předpovědi lidských meteorologů má být nad skoro celým územím Pensylvánie dnes oblačno až zataženo. Svišť Phil by tedy svůj stín vidět nemusel. Ale třeba ho přesto uvidí a zima hned tak neskončí.