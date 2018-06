Studie: Antarktida taje rychleji než před pěti roky. Za čtvrt století zmizely tři biliony tun ledu

Na studii se podílelo více než 80 vědců. Na to, že antarktický led taje rychleji, přišli díky údajům ze satelitů a pozemního měření. Z těch vyplývá, že ročně v Antarktidě roztaje asi 240 miliard tun ledu. Do roku 2012 to bylo ročně 84 miliard tun ledu, takže rychlost tání se podle studie ztrojnásobila.

Čeští vědci hlásí nový objev. Pod povrchem Antarktidy našli tři jezera Číst článek

Výzkum vedl profesor Andrew Shepherd, jenž řídí organizaci označovanou zkratkou IMBIE. Ta na základě mezinárodní spolupráce polárníků aktualizuje údaje o stavu ledové vrstvy.

Shepherd v rozhovoru pro BBC vysvětlil rozdíl mezi stavem před pěti lety a dnes: „Tehdy jsme zjistili, že Antarktida je vcelku stejná a tempo změn stabilní. Její roční podíl na zvýšení hladiny oceánů byly dvě desetiny milimetru. Teď po pěti letech už je to šest desetin milimetru, třikrát víc.“

Shepherd rovněž odhadl, že jenom roztátý antarktický led by mohl do konce století zvednout oceány o 16 centimetrů. Podle vědců je to důsledek změny klimatu. Cílem studie ale nebylo zjistit podíl lidské činnosti na klimatických změnách, vědci se zaměřili, jen na data o Antarktidě.

Studia byla dlouhodobá, obsahuje údaje za 25 let a vědci použili různé metody - data z 15 satelitů, počítačovou simulaci, údaje z měření na zemském povrchu i nad ním. Na studii pracovalo 84 vědci. Takže závěr podle vedoucího výzkumu profesora Shepherda je, že o rychlosti tání antarktického ledu nelze pochybovat, stejně tak jako o důsledcích, to znamená zvyšování hladiny oceánů a v budoucnu ohrožení milionů lidí v pobřežních oblastech.