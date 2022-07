Vědci olomoucké univerzity zahajují komáří projekt. Cílem je vytvořit aplikaci, která předvídá jejich líhnutí

Experti olomoucké Univerzity Palackého budou zjišťovat v Litovelském Pomoraví, jaké faktory mají vliv na vznik komáří kalamity. Chtějí vytvořit aplikaci, která by předpovídala líhnutí obtížného hmyzu. A taky metodiku, jak komáry v chráněné krajinné oblasti šetrně hubit. Olomouc 14:43 10. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V rámci dvouletého projektu vznikne metodika, která obcím napoví, jak zasáhnout proti komárům (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Projekt olomoucké univerzity má trvat dva roky a vědci ke svému výzkumu využijí mimo jiné drony, které budou sledovat tůně s komářími larvami.

„To hlavní bude vlastně letecké snímkování. První věc bude zjistit, kde tůně jsou,“ popisuje Jan Brus, vědecký pracovník z katedry geoinformatiky.

Třicet vybraných tůní vědci následně osadí senzory, které v nich budou měřit teplotu vody, vzduchu a výšku hladiny.

„Tohle všechno by potom mělo vyústit v aplikaci, kde bude spousta tůní a v těch tůních budou barvičky. Hlavně by to mělo říkat dopředu, která tůň bude potencionální zdroj komárů,“ popisuj záměr výzkumníků geoinformatik Brus.

V rámci dvouletého projektu také vznikne metodika, která dalším obcím napoví, jak šetrně a účinně v území proti komárům zasáhnout.