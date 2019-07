Autorem domu, který kvete, lapá škodliviny a vytváří příjemné klima v centru Londýna je český architekt

Ať už je na vině klimatická změna nebo ne, průměrné teploty rostou. A nejvíc to pociťují obyvatelé měst, která se mění v rozpálené betonové pece. Stačilo by možná přitom tak málo: vrátit do měst zeleň. Důkazem, že to jde, je dům v londýnské Covent Garden. Londýn 15:31 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Regal house v Covent Garden v Londýně. | Foto: Petr Štefek | Zdroj: Archiv autora

Regal House stojí na nároží, hned naproti stanice metra. Málokdo jej přehlédne a skoro každý si jej fotí. Jeho fasáda totiž připomíná kvetoucí louku.

„Jde o zeleň, která se vrátila na Covent Garden. Covent Garden bylo historicky tržiště s květinami a se zeleninou a zelení obecně. Tento dům je vstupní branou na Covent Garden a je vlastně majákem, který tady svítí a je z dálky vidět jako nový orientační bod. Jedna z hlavních výhod tohoto místa je i to, že je tu velký dopravní provoz. A nečistoty, které se tu pohybují ve vzduchu, hlavně kvůli dieselovým autům a podobně, jsou zachytávány touto fasádou,“ vysvětluje architekt Petr Štefek, který je jedním z autorů kvetoucí fasády.

Architekt Petr Štefek před Regal house v Covent Garden v Londýně. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Jde o hydroponický systém fasád, který byl vyvinutý se záměrem zlepšit kvalitu ovzduší velkých měst, jako je Londýn. Jde o poměrně sofistikovaný systém panelů, které umožňují jednoduchý a ekonomicky nenáročný způsob výživy rostlin“.

V podstatě je to taková zahrádka na stojato. Systém je inspirovaný živými zelenými stěnami v Asii. Ale protože v srdci Londýna panuje jiné klima než v tropické Asii, musely pomoci moderní technologie i znalosti botaniků.

„Jde o panely z minerální vlny, do kterých jsou zasazeny květiny. Díky systému zavlažování, který je ukryt uvnitř fasády, jsou vyživovány dvakrát denně, což znamená, že tou vodou přichází i živiny. Nezbytná byla znalost botaniků, kteří věděli, které rostliny lze umístit na kterou část fasády. To znamená, že severní fasáda má rostliny, které nejsou tolik kvetoucí, zatímco na západní straně dům kvete. Je to kombinace znalostí a faktorů přírody,“ říká architekt Petr Štefek.

Jen pro zajímavost, fasádu, která má 200 metrů čtverečních, tvoří celkem 800 rostlin 21 různých druhů. Výsledek je úžasný a není divu, že se Regal house neboli královský dům zařadil mezi nejčastěji fotografované budovy v centru města. Pro nás je to navíc jedna malá, ale zajímavá česká stopa.

Regal house v Covent Garden v Londýně | Foto: Petr Štefek | Zdroj: Archiv autora