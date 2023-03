Arktida se otepluje, teď už roztává i v zimě. Mohli by ji osídlit lidé, odhaduje polární ekolog Elster

Na Špicberkách, kde se nachází polární stanice Jihočeské univerzity, se za posledních čtyřicet let průměrná zimní teplota zvedla o 7 až 10 stupňů Celsia. „Dokonce tam v zimním období dochází k opakovaným oblevám, což nikdy nebývalo. Přijde déšť, dva dny prší, tundra se ponoří do vody a potom to zase zamrzne. To jsou kritické podmínky pro celý ekosystém,“ varuje Josef Elster, mikrobiolog a polární ekolog.

