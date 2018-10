Vlna veder v Austrálii může trvale poškodit Velký bariérový útes, varuje americký úřad

Na jižní polokouli se pomalu blíží léto. V Austrálii tento rok meteorologové očekávají další vlnu velkých veder. Horko by tak stejně jako v posledních letech mohlo ohrozit i Velký bariérový útes. Tentokrát by ale masové bělení mohlo zasáhnout všechny části unikátní přírodní památky. Bělení může vést až k uhynutí korálů a útes by tak mohl být trvale poškozený. Varuje před tím americký Národní úřad pro oceán a atmosféru. Canberra 22:37 28. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle vědců je k plnému zotavení korálů potřeba asi deset let a další horké léto by tak započatý proces zastavilo | Foto: Shwollo | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0,©

Národní úřad pro oceán a atmosféru dává šedesátiprocentní šanci tomu, že extrémní horko a tím pádem i bělení zasáhne celý Velký bariérový útes. V letech 2016 a 2017 se přitom masové vymírání vyhnulo aspoň jižní části korálového kolosu. Zasáhlo jen střední a severní část, kde uhynulo až 50 procent korálů v mělčinách.

Podle mořského biologa Oveho Hoegha-Guldberga z Queenslandské univerzity, kterého oslovil britský Guardian, je zvlášť znepokojující, že rozsáhlé bělení pravděpodobně nastane už v období od listopadu do února. Nejhorším měsícem totiž bývá až březen. Mořští biologové proto mluví o budíčku pro australskou vládu.

Bělení ale neohrožuje jen Velký bariérový útes. Podle amerických odborníků ohrožuje korály v celém Jižním Pacifiku a jižní části Indického oceánu

Je to označení pro situaci, kdy korály v důsledku vysoké teploty vody vypudí barevné řasy, které žijí v jejich nitru. Tyto řasy dávají korálům většinu energie a taky jejich zabarvení. Pokud teplota vody rychle zase neklesne k normálu, korály hladoví a můžou nakonec uhynout.

Letos se korály ve Velkém bariérovém útesu po kritických letech 2016 a 2017 trochu vzpamatovaly. Ale podle vědců oslovených australskou televizí ABC je k plnému zotavení potřeba asi deset let a další horké léto by tak započatý proces zastavilo. Odborníci se tak obávají, že Velký bariérový útes brzy přestane být systémem, kterému dominují korály.

Pomůže opět tropická cyklóna?

To hlavní, co by mohlo pomoct, je opět příroda. Jižní část Velkého bariérového útesu se v roce 2016 hromadnému vymírání vyhnula díky tropické cyklóně Winston, která tehdy zdevastovala třeba Fidži, ale korálům pomohla. Díky bouři se totiž voda těsně pod hladinou ochladila a bělení se tak zastavilo.

Taková dobře načasovaná tropická cyklóna - tedy místní varianta hurikánu nebo tajfunu - by tak třeba podle profesora Terryho Hughese z Univerzity Jamese Cooka mohla zajistit, že se chmurná americká předpověď nenaplní.

Hoegh-Goldberg doporučuje hlavně pokračující boj s klimatickými změnami. To podle ministryně životního prostředí Melissy Priceové uznává i australská vláda. Ta právě záchranu Velkého bariérového útesu označila za jeden z důvodů, proč se Austrálie podílí na pařížské klimatické dohodě.

Ministryně zároveň připomněla příspěvek v přepočtu ve výši zhruba 10 miliard korun, který Canberra věnovala nadaci pečující o Velký bariérový útes. Z toho téměř čtvrtina má jít právě na obnovu korálů.