V Austrálii se poprvé narodila mláďata tasmánského čerta. Masožravý vačnatec patří mezi ohrožené druhy

Australští ochránci přírody mají důvod k radosti. Na kontinentu se poprvé narodila mláďata největšího masožravého vačnatce, ďábla medvědovitého. Říká se mu taky tasmánský čert. Z australské pevniny dávno vymizel a až doteď obýval pouze Tasmánii. Narození prvních mláďat v přírodě na pevnině tento týden oznámila ochranářská organizace Aussie Ark. Canberra 9:05 30. května 2021

„S návratem ďáblů na kontinent jsme teprve na začátku, ale tohle je další milník: první mláďata narozená ve volné přírodě,“ říká Tim Faulkner, prezident organizace Aussie Ark. Ta se věnuje záchraně ďáblů medvědovitých.

Evropané začali těmhle zvířátkům s tmavou srstí a bílými znaky říkat ďábel nebo čert, protože se jim zdálo, že vydávají pekelný ryk. Navíc jim z rozčilení dramaticky zrudnou holé ušní boltce. Aboriginský název purinina ale nemá s peklem nic společného.

Tito masožraví vačnatci žijí na ostrově Tasmánie, ale kdysi obývali celou Austrálii. Z kontinentu je vytlačili psi dingo a Aussie Ark je tam teď vrací. První ďábly vypustila v rezervaci Barrington Tops v Novém Jižním Walesu loni na podzim. Zapojil se i slavný herecký pár, Elsa Patakyová a rodák z Melbourne, Chris Hemsworth. „Podílet se na návratu takového dravce do volné přírody, to je příležitost, jakou hned tak nedostanete,“ uvedl. „Je to poprvé po třech tisících let, co v lesích na pevnině zase žije ďábel medvědovitý jako vrcholový predátor,“ doplňuje Faulkner.

Ďábel medvědovitý je na červeném seznamu ohrožených druhů. Jeho populace v Tasmánii začala v 90. letech decimovat nakažlivá forma rakoviny. Proto je důležité založit zdravé populace jinde. Už dřív to vědci udělali v rezervaci na Mariině ostrově u pobřeží Tasmánie. Na tomto projektu se podílí i pražská zoo, kde jsou ďáblové k vidění.

Aussie Ark ve spolupráci s dalšími organizacemi ochránců zvířat zase vypouští čerty v rezervaci severně od Sydney. „V sázce je toho tolik! Udělali jsme, co se dalo, ale jestli se nebudou rozmnožovat, tak to bude konec,“ obával se loni v říjnu Faulkner. Teď už je jasné, že ďáblové se v Barrington Tops chovají přesně tak, jak mají. Prvních kontinentálních mláďat je celkem sedm. Strážci rezervace budou několik týdnů kontrolovat, jak v mateřských vacích rostou.

Aussie Ark začínala před deseti lety se 44 zvířaty. Dodnes jich odchovala přes 450. Do přírody v rezervaci chce každý rok vypustit asi 20 ďáblů, což je množství, které dokáže monitorovat. „Musíme mít populaci ďáblů i jinde než v Tasmánii, to je zásadní věc. Ale nejen to. Na pevnině můžou ďáblové regulovat počty zavlečené škodné – lišek a zdivočelých koček, a taky domácích býložravců, například possumů. Umožní tak zotavení populací ohrožených drobných savců, jako jsou bandikuti nebo klokánkovití,“ uzavírá Faulkner.