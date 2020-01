Australskými požáry jsou nejvíce ohrožení koalové. Mohou hynout na infekce či stres, říká vědkyně

Co způsobuje rozsáhlé požáry, které aktuálně pustoší Austrálii?

Požáry jsou přirozená součást obnovy ekosystémů. Pomáhají zbavit se odumřelých částí rostlin, přinášejí nové živiny do půdy díky popelu a pro semena mnoha druhů rostlin poskytují signál ke klíčení. Dá se říci, že pro některé ekosystémy, jako je například savana, jsou požáry nezbytné, prospěšné a zvyšují druhovou rozmanitost.

Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D. Působí na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. V Austrálii strávila v roce 2017 měsíc a ve své vědecké práci se zabývá invazemi a genetikou živočichů.

Některé oblasti se v rámci managementu krajiny vypalují preventivně, aby se předcházelo nekontrolovatelným požárům, které nyní můžeme vidět nejen v Austrálii. Vypálený pás nedovolí ohni postupovat.

V severní Austrálii však byly zaznamenány případy, kdy se oheň rozšířil i přes tyto ochranné pásy, a to díky některým dravcům, kteří oheň využívají ve svůj prospěch. V zobáku nebo pařátech přenesou uhlíky a cíleně zapálí nové prostory, aby vyhnali z úkrytů svou kořist, která před ohněm přirozeně prchá.

Čím jsou současné požáry výjimečné?

Situace v Austrálii je nyní tak dramatická hlavně vzhledem k rozsahu požárů. Nikdy v minulosti nebyly požáry takto rozsáhlé a nezpůsobily zánik tak velkých ploch.

Ohrožení koalové

Jaké zvířecí druhy jsou aktuálně nejvíce ohroženy?

Symbolem utrpení v Austrálii se stala děsivá videa hořících koalů. Právě tato stromová zvířata s malou možností utéct před požárem jsou ohrožena nejvíce. Nejedná se však pouze o koaly, ale také o mnoho druhů hmyzu, plazů, ptáků a dalších. Nedá se říci, kdo je na tom hůř, protože všem těmto druhům mizí přirozené prostředí, kam by se mohly vrátit.

Co to pro populaci koalů znamená? V minulém roce se objevily zprávy, že jsou již funkčně vyhynulí...

Za funkčně vyhynulé se označují druhy, které jsou neživotaschopné nebo již nedokáží plnit svou roli v ekosystému. To prozatím nebyl případ koalů, kteří jsou v některých lokalitách vzácní a naopak v jiných běžní. Tato zpráva vznikla na základě prohlášení neziskové organizace Australian Koala Foundation a nebyla podložena žádným výzkumem početnosti a životaschopnosti druhu.

Obvyklý požár koalové přežívají v korunách eukalyptových stromů, které jsou na oheň velmi dobře přizpůsobeny a zdárně je přežívají. Jak to s eukalyptovými lesy dopadne a jak se vyvine situace koalů, se bohužel dozvíme až po ukončení požárů.

Popálení zachránění koalové mohou dále hynout na infekce spojené s popáleninami, na infekce, které si v záchranných centrech předají mezi sebou, a také na vysokou míru stresu.

Objevily se informace vědců, že požárům už mohlo podlehnout až půl miliardy zvířat. Dá se tomuto údaji věřit?

K číslu půl miliardy zvířat došel profesor Dickman (profesor Chris Dickman, expert na australskou biodiverzitu ze Sydneyské univerzity – pozn. red.) na základě dat o početnosti zvířat z roku 2007. Toto číslo bude ve skutečnosti vyšší a nezahrnuje hmyz, netopýry či obojživelníky.

'Katastrofa, která nemá obdoby'

Jaké důsledky to může mít pro celý australský ekosystém? Za jak dlouho – jestli vůbec – se z toho dokáže vzpamatovat?

Australská fauna je velmi unikátní a po mnoho miliónů let se vyvíjela zcela odděleně od ostatních kontinentů. Mnoho původních druhů tak nezvládá konkurovat silnějším invazním druhům (např. králíkům, jedovatým ropuchám, kočkám a mnoha dalším).

V kombinaci se ztrátou přirozeného prostředí se dá říci, že ztráta biodiverzity v Austrálii je za posledních 200 let nejrychlejší ze všech rozvinutých oblastí. Již téměř 2000 původních australských druhů (včetně rostlin) bylo prohlášeno za vyhynulé.

Uvážím-li všechny faktory, tedy unikátnost, početnost a choulostivost australského života se současnou mírou požárů, tato katastrofa nemá srovnání ani obdoby. Její důsledky budou dalekosáhlé a dlouhodobé. Některé druhy se z toho nemusí vzpamatovat vůbec.

To vše uvidíme v příštích měsících a letech. Vzhledem ke globálním změnám klimatu a extrémním výkyvům počasí je možné, že se tyto události budou v budoucnu opakovat nebo dokonce i zhoršovat.

Známá australská komička Celeste Barberová na facebooku založila dobročinnou sbírku, do které už lidé z celého světa přispěli více než 600 miliony korun. Stačí to, nebo je to málo?

Austrálie je již nějakou dobu kritizována za velmi nízké investice do ochrany a managementu krajiny. Od roku 2013 tyto výdaje navíc klesly o 37 procent.

Již před požáry se odhadovalo, že pro účinná ochranná opatření by vláda musela vydat 1,3 miliardy amerických dolarů ročně (téměř 30 miliard korun), přičemž bylo spočítáno, že ve skutečnosti vydá jen 38 milionů dolarů ročně (zhruba 850 milionů korun).

Vybraná částka z veřejných sbírek tedy může smysluplně pomoci v naléhavých případech, nicméně z dlouhodobého hlediska budou výdaje daleko vyšší.