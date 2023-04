Belgické město hostilo netradiční šampionát. Soutěžící napodobovali vřeštění racků

Mezinárodní soutěže se zúčastnilo 50 lidí, píše agentura Reuters. Naproti nim v porotě zasedlo pět zkušených milovníků racků.

Účastníky hodnotili podle přesně vymezených pravidel: až 75 procent bodů za to, jak dobře napodobí křik racka, a dalších až 25 procent za herecký výkon. Speciální kategorii měly skupiny.

The Belgian coastal town of De Panne organized the third European seagull screeching championship, where a jury crowned the best imitation of the bird's distinctive shriek https://t.co/XIxyGFeymt pic.twitter.com/8Z21kSfyAm