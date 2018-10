Beskydy řeší problém s vysycháním lesů. Ochránci chtějí postavit víc tůní

Řada míst na kopci nedaleko Rožnova pod Radhoštěm v Beskydech je suchá. Voda tam proudí do řeky Bečvy velice rychle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Musíme stavět tůně a udržet vodu v lese. Beskydy mají problém s vysycháním lesů

„Děje se to kvůli tomu, že se voda, která teče pod zemí mezi kořeny, dostává na povrch. Povrchová voda pak velmi rychle odtéká z lesních cest a vytváří takzvaná sekundární koryta, která erodují krajinu. A vytváří se hluboké rýhy,“ popisuje pro Český rozhlas Ostrava Miroslav Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Rýhy zatím mají pouhých několik centimetrů, když ale přijde velká bouřka, tak se rozšíří. A voda potom z lesa velice rychle odteče. Jak tomu zabránit?

„Existují jednoduchá opatření, takzvané zasakovací pásy, které rychle svádějí vodu z cesty směrem do lesa,“ vysvětluje Kubín.

Daňové ráje mění klima. Kácení pralesů je ze dvou třetin financováno z podezřelých zdrojů Číst článek

Kromě toho by podle něj pomohlo v lese udělat tůně. „Na jaře když taje sníh nebo teče více vody, tak se tůně naplní, a pak jsou ideálním místem pro obojživelníky a samozřejmě pro to, aby voda zůstala déle v krajině a neodtekla dolů do řeky,“ přibližuje.

Voda z lesů rychle odtéká nejen kvůli dlouhodobému suchu, ale také vlivem těžkých strojů, které z lesů sváží dřevo zasažené kůrovcem.

Lesníci tady totiž pro snadnější přístup těžařů budují šotolinové a asfaltové cesty, po kterých pak voda rychle stéká do Bečvy.