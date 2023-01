Do Beskyd se vrátí tis červený. ‚Sazeničky z místních semen přesadíme za sedm let,‘ plánuje ochranář

V Beskydech by opět mohly růst tisy. Vysadit je chtějí správci tamní chráněné krajinné oblasti. Jedovatý jehličnan byl kdysi v horách rozšířený, později ale téměř úplně vymizel. „Kromě toho, že je opravdu hodně vzácný, chráněný a silně ohrožený strom v celé republice, tak je tis součást přírodního dědictví, které chceme zachovat,“ vysvětluje Vojtěch Bajer z Českého svazu ochránců přírody. Rožnov pod Radhoštěm 0:10 8. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tis má kvalitní dřevo, které se využívalo na výrobu nábytku nebo luků a kuší | Foto: Nennieinszweidrei | Zdroj: Fotobanka Pixabay | ©

„V posledním roce se nám podařilo po mnoha letech posbírat z původních beskydských a blízkých beskydských tisů semínka, je toho několik kilogramů,“ těší Bajera.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Vojtěchem Bajerem o návratu tisu do Beskyd

Semena tisu teď ochránci přírody zasadí. „Odhadujeme, že sazeničky se budou vyvíjet nejméně sedm let, u tisu je to dlouhé. Pak teprve půjdou do lesa. Budeme muset být trpěliví,“ říká.

Zachránit tis je podle Bajera důležité kvůli ochraně přírodního dědictví. „Chceme tis dostat zpátky kvůli pestrosti lesa. Právě pestrost je to, co budeme v budoucnu potřebovat a co jsme poztráceli naším stylem hospodaření. A my nevíme, co se nám v lese bude jednou hodit,“ je přesvědčený Bajer.

Důvodů, proč tisy z beskydské přírody téměř zmizely, je několik. Tis má kvalitní dřevo, které se využívalo na výrobu nábytku nebo pracovního náčiní pro kováře.

„Dřevo je houževnaté, tvrdé a pružné. Používalo se třeba na luky a kuše v Anglii. A když tamní tis ve svých lesích zlikvidovali, tak ho dováželi i od nás,“ připomíná Bajer.

„Dalším důvodem, proč tis z Beskyd zmizelo, bylo to, že je celý hodně jedovatý. A to i pro domácí zvířata, která se běžně pásla v lese,“ dodává ochránce přírody.

Tisu také uškodil přechod na hospodaření se smrkovými monokulturami. „Takže nám v Beskydech a blízkém okolí zůstalo jenom pár desítek starých stromů,“ uzavírá Bajer.