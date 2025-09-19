‚Bez snižování emisí hráz nebude stačit.‘ Na silnější srážky a povodně se nejde jen adaptovat
Mezi příčiny velkých škod při povodních, jako byly ty loňské, patří i přehřáté moře a atmosféra. Ta se rychle otepluje hlavně vlivem lidské činnosti. Důležitou prevencí budoucích škod je tedy i mnohými českými politiky odmítané snižování emisí skleníkových plynů. Jak přesně souvisí třeba právě extrémně teplá mořská voda se silnými dešti nad Českem, to zkoumáme v posledním dílu naší série o odolnosti vůči povodním.
Princip je jednoduchý a vědecky robustně dokázaný – lidstvo spaluje uhlí, ropu a plyn, kácí lesy apod., atmosféra se tím ohřívá a kvůli tomu např. povrchová teplota moří v poslední době dosahuje rekordních hodnot. A i když my Češi jsme suchozemci, taky se nás to týká. Třeba loni to patřilo k příčinám, proč byly u nás přívalové deště tak silné a následně i povodně tak ničivé.
„Loni v létě – a obzvlášť v srpnu – bylo Středozemní moře velmi teplé. Jeho povrchová teplota dosahovala rekordních hodnot. To vedlo k silnému vypařování vody do atmosféry a tato vodní pára se stala palivem pro bouři Boris a pro silné srážky, které spadly nad střední Evropou,“ říká pro Český rozhlas Julien Nicolas, klimatolog evropské služby Copernicus.
Teplejší svět je vlhčí i sušší
Meteorolog a klimatolog Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a České televize Michal Žák upozorňuje, že kromě Středozemního sehrálo klíčovou roli také extrémně přehřáté Černé moře.
„Pokud máme tu vodu nadprůměrně teplou, tak pravděpodobnost, že se to projeví ve formě nějakých silných bouří a srážek, je pochopitelně větší, než když ta voda bude teplotně průměrná, normálně teplá,“ říká.
Michal Žák patřil ke spoluautorům historicky první takzvaná atribuční studie zpracované pro událost extrémního počasí nad českým územím.
Tým předních světových vědců v tomto oboru v ní recenzovanou metodou došel k závěru, že loňské rekordní čtyřdenní srážky v našem regionu byly nejméně o sedm procent silnější a bouře Boris celkově dvakrát pravděpodobnější oproti světu bez člověkem způsobeného oteplení.
Kromě přehřátých moří to v takových případech mívá i další příčiny. „Atmosféra se nám otepluje, roste globální teplota a ruku v ruce s tím roste i množství vodní páry v atmosféře. A to znamená, že teplejší svět rovná se současně vlhčí svět. Problém je, že ty srážky nespadnou rovnoměrně, a to jak z hlediska místa, tak času,“ vysvětluje Žák.
„Někdy máme oblasti, kde prší vydatně a vede to k povodním, jinde ty srážky naopak chybí, což znamená, že se tam potom vyskytuje třeba intenzivní sucho. A samozřejmě i ta intenzita těch srážek může být větší, to znamená, že to, co obvykle spadne třeba za měsíc, může v tom teplejším světě spadnout za den nebo za několik málo hodin. Potom ty dopady ve formě povodní jsou mnohem dramatičtější,“ dodává.
Mírných dešťů ubývá
Kromě toho Michal Žák upozorňuje, že změna klimatu způsobuje i změny v atmosférické cirkulaci. To může vést laicky řečeno k pomalejšímu přechodu deštivého počasí, a tedy k déle trvajícím srážkám nad určitým územím.
Takže riziko i ničivost povodní se v teplejším světě zvyšuje, ale kde přesně srážky spadnou, to je loterie, ve které některé regiony mohou mít více štěstí, a jiné smůlu. Přesněji to ale umí říct až předpověď počasí s předstihem několika dní.
„Tyto extrémní jevy – a obzvlášť to platí pro silné deště – se dají z dlouhodobého hlediska těžko předvídat. Víme jen to, že jak se klima otepluje, tak jsou tyto jevy pravděpodobnější a častější. A že září a říjen jsou měsíce, kdy hlavně ve Středomoří typicky vídáme silné deště,“ říká.
„Ale z toho, že i letos bylo Středozemní moře velmi teplé, nemůžeme automaticky usuzovat, jestli i tento rok je riziko pro střední Evropu vysoké. Loňská bouře Boris vznikla za specifických okolností a nemůžeme teď vědět, co přesně čekat v následujících dvou měsících,“ popisuje klimatolog služby Copernicus Julien Nicolas.
Co ale z delšího pozorování víme – že tak jako se změnou klimatu celkově srážek ubývá ve Středomoří a naopak jich přibývá ve Skandinávii, tak u nás sice zůstává celkový objem srážek víceméně stejný, ovšem mění se jejich rozložení.
„Jistá tendence k častějšímu výskytu intenzivnějších srážek na úkor mírných dešťů je i u nás ve střední Evropě. V současnosti je téměř každá bouřková situace v létě doprovázena nějakou výstrahou ohledně možného nebezpečí. To znamená riziko přívalových srážek s rychlými lokálními povodněmi, sesuvy půdy a podobně. Dřív toho tolik nebylo, a ne vše jde vysvětlit dokonalejšími předpověďmi,“ upozorňuje Žák.
Kolik dáme za hráze?
K omezení škod na životech, zdraví a majetku v budoucnu je tedy důležité i to, aby svět rychle snižoval emise skleníkových plynů, hlavně ze spalování uhlí, ropy a plynu. Bez toho bude samotná adaptace na změnu klimatu a na silnější a častější povodně mnohem dražší a složitější.
„Pokud bychom se na tu mitigaci úplně takříkajíc vykašlali a chovali se pořád stejně, to znamená, že nedělali žádná masivnější opatření k snížení emisí skleníkových plynů, tak narazíme na to, že adaptační opatření samozřejmě fungují, jenže pouze do určité míry toho oteplení,“ podotýká Žák.
„Když to oteplení bude větší, tak projevy extrémního počasí budou také výraznější než dříve a ta příslušná adaptační opatření začnou selhávat nebo přestanou stačit. Ta hráz už nám prostě stačit nebude a náklady nerostou lineárně s její výškou. Rostou samozřejmě mnohem rychleji, protože u dvoumetrové hráze je mnohem náročnější a dražší zajistit stabilitu než u metrové – a podobně,“ vysvětluje meteorolog a klimatolog Michal Žák.
Upozorňuje, že snižování emisí skleníkových plynů, které před volbami část politických stran v Česku odmítá, je zásadní součástí prevence budoucích škod, která funguje nejen na povodně, ale i na sucha, vlny veder a další projevy změny klimatu.