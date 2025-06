Bezprecedentní krize. Do konce století může vyhynout přes 500 druhů ptáků, varují vědci

Nová studie publikovaná v časopise Nature Ecology and Evolution varuje, že do roku 2124 může vyhynout přes 500 ptačích druhů.

VIDEO: Vědci poprvé popsali zvláštní chování divokých papoušků v Sydney. Umí pít z veřejných fontánek Číst článek

Vědci z britské Univerzity v Readingu a Centra pro výzkum velryb v USA analyzovali údaje o téměř všech známých ptačích druzích a došli k závěru, že i kdyby ničení přírody, lov a klimatická krize skončily v tento okamžik, asi 250 druhů už stejně nepůjde zachránit. Už teď jsou totiž na samé hranici vyhynutí.

Za hlavní příčinu vymírání ptáků označují vědci úbytek přirozeného prostředí, způsobený hlavně zemědělskou expanzí. „Mnoho druhů už je tak ohrožených, že nestačí jen omezit lidské zásahy. Potřebují aktivní záchranné programy, odchov v zajetí a obnovu přirozených stanovišť,” říká pro web The Guardian hlavní autorka studie Kerry Stewartová.

Příklady z praxe ukazují, že to jde. Kondor kalifornský v 80. letech v přírodě vymřel, ale díky umělému odchovu a vypouštění do přírody dnes žije přes 350 jedinců. V Británii se díky obnově mokřadů do přírody vrátil třeba bukač velký, jehož populace je dnes největší za dvě staletí.

Podle vědců ale jen izolované zásahy nestačí. Je třeba systémově chránit přírodu a radikálně snížit dopady zemědělství, těžby, lovu i klimatických změn. Jinak ptačí zpěv z mnoha koutů planety zmizí nadobro.