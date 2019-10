Greta a další jsou výzvou pro nás dospělé, soudí spisovatel a zastánce ochrany klimatu McKibben

Na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava vystoupil americký spisovatel Bill McKibben. Patří mezi přední světové zastánce ochrany životního prostředí. Už koncem 80. let v knize s názvem Konec přírody varoval před klimatickou změnou a posledních deset let na ni poukazuje prostřednictvím celosvětového hnutí 350.org. Rozhovor Jihlava 14:26 29. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatel Bill McKibben | Foto: Josef Kokta | Zdroj: MFDF Jihlava

Rozhovor pro Český rozhlas Plus McKibben poskytl krátce poté, co se zúčastnil festivalové panelové diskuse z cyklu Klimageddon, jejímž hlavním tématem bylo: Jak skutečně jednat?

Jak pociťují klimatickou změnu Spojené státy?

I v Kalifornii, v nejbohatší části světa, už dnes sledujeme, že stovky tisíc lidí nemůžou zůstat ve svých domech kvůli velkým požárům. Důvodem je desetileté sucho, největší v historii měření teplot.

Je tam takové vedro a sucho, že k požáru stačí třeba jen malá jiskra. Jak jsem řekl, důsledky klimatické změny zakouší už i nejbohatší část světa.

Jakými technologickými postupy se Kaliforňané pokoušejí čelit klimatické změně? Jak přecházejí na obnovitelné zdroje?

Kalifornie patří k nejprogresivnějším částem světa v udržitelných technologiích, pro přechod od fosilních zdrojů k těm obnovitelným udělala velký kus práce. Jinak také třeba Německo. Před 100 nebo 200 lety bylo uhlí skvělým řešením pro svět, ale dnes už tuto roli neplní. Je třeba ho nahradit jinou technologií.

Může přispět k řešení klimatické krize rychlý rozvoj umělé inteligence?

Myslím si, že při řešení této krize nebude klíčový. Jsou jiné, účinnější prostředky, které k tomu poslouží. Odpovědi ale přece známe – známe technologie, víme, jak využívat sluneční a větrnou energii. K řešení klimatické krize potřebujeme spíš politickou vůli a spolupráci ve společnosti, aby se je podařilo zavést.

Tady v Česku se řada politiků kloní k jádru. Jak se na to díváte vy? Je podle vás jádro cesta, jak přejít k nízkouhlíkové ekonomice?

Jednou, v budoucnu, možná dokážeme využívat energii z jaderné fúze, ale ta zatím ještě k dispozici není. Máme zatím jen konvenční jaderné zdroje. Jsou nízkouhlíkové, ale mimořádně drahé. Právě proto většina zemí světa od jejich využití odstupuje.

Je možné, že Česko je tak bohaté, že mu to tolik nevadí, ale většina zemí, včetně Spojených států, jaderné elektrárny už v posledních letech přestává stavět, nikdo na ně už nemá peníze.

Poukazujete na to, že náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v posledních deseti letech klesly o 90 procent Kde se nejvíc projevuje, že jsou – jak říkáte – inženýři platnými pomocníky v boji s klimatickou změnou?

Za posledních deset let klesla cena solárních panelů a větrných turbín. Když se podíváte na statistiky, vždycky když se zdvojnásobila produkce elektřiny na základě těchto technologií, cena klesla na polovinu.

Je skvělé sledovat, jak se rozvíjejí rychle a levně. Obnovitelné zdroje jsou dnes opravdu nejlevnějším způsob výroby elektřiny. To je velmi dobrá zpráva, protože přesně to nám radí fyzikové: tvrdí, že právě toto máme rychle udělat v zájmu snížení obsahu uhlíku v atmosféře.

Mnozí lidé projektují své emoce, ať už pozitivní, nebo negativní, do Grety Thunbergové. Je možné je přetavit v účinná, praktická opatření na pomoc planetě?

Greta je skvělá, mám ji opravdu rád, trochu jsem měl možnost ji poznat. Ale ještě lepší zpráva je, že klimatické iniciativy se ujímají tisíce dalších mladých lidí na světě. Myslím, že není správné nechávat tíhu největšího problému na světě na nich. Greta a její kolegové jsou výzvou pro nás dospělé. Připomínají nám, že máme splnit to, co jsme měli udělat už před několika lety.

Zažíváme tedy klimatickou změnu v přímém přenosu. Jakou odezvu nyní nejvíc doporučujete mladým spolupracovníkům ve vašem hnutí 350.org?

Nejdůležitější je tlačit na urychlení přechodu z fosilních paliv na jiná. Víme, že to musíme udělat, časem k němu stejně dojde, ale čekat není dobré. Říkáme tedy politikům, že musí postupovat rychleji.

Je potřeba zavřít uhelné doly, i když jim stále vydělávají, protože vypouštějí emise do atmosféry. Ztracená pracovních místa se dají nahradit. Politikové se ale k žádným krokům neodhodlají, pokud to po nich nebude chtít společnost. Dobrá zpráva je, že obnovitelné zdroje už vytvářejí mnohem více pracovních míst než zdroje fosilní.