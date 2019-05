‚Kdy jindy než teď.‘ Česká bioložka vyráží na expedici zkoumat rychle tající tropické ledovce

Mrazák a motorová pila – i to patří k vybavení polární vědkyně Marie Šabacké. Poveze si ho na expedici do rovníkové Afriky. Čeká ji totiž výzkum tropických ledovců. Ty jsou jen na několika místech na světě. Bioložka proto míří do pohoří Ruwenzori na hranicích Ugandy a Konga.

