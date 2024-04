Chlumečtí rybáři získali poprvé povolení k odstřelu chráněného bobra, ulovit se ho ale zatím nepovedlo

Rybáři v Chlumci nad Cidlinou dostali vůbec poprvé povolení k odstřelu bobrů. Tihle chránění hlodavci se v kraji množí a v celém Česku jich žije už kolem patnácti tisíc. A rybářům už jejich početná populace začíná působit značné škody. „Tak to neumíme ani my ucpat a usypat,“ řekl pro Český rozhlas Hradec Králové ředitel chlumeckého rybářství Ladislav Vacek. Chlumec nad Cidlinou 23:42 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povolení k odstřelu bobrů nemají chlumečtí rybáři jednou provždy | Zdroj: Shutterstock

„Když přišla první srážková epizoda, po 20. prosinci, tak my jsme měli 15. listopadu tady ty rybníky vylovené. Protože tam byla razbora a nějaké drobné plevelné rybky, tak jsme nechali rybníky prázdné, s tím, že to krásně vymrzne a zbavíme se tak oné nechtěné, a navíc také invazivní a nepůvodní ryby. Protože jsme ale vynechali kontrolu, takže jsme nezjistili, že milý pan bobr, když zjistil, že mu voda protéká přes vypouštěcí zařízení, tak nelenil. Nakácel po okolí vegetaci a kompletně tu výpusť ucpal. Úplně totálně, tak to neumíme ani my ucpat a usypat,“ popisuje ředitel chlumeckého rybářství Ladislav Vacek počátky peripetií s bobry.

„2. ledna nám volali místní, co jste to vy rybáři provedli. Rybník teče přes hráz a hrozí, že ta voda poškodí hráz z druhé strany a protrhne se. Tak tam baštýř jel a s hrůzou zjistil, že nemá jak manipulovat, protože je zkrátka ucpaná výpusť. Tak jsme to uvolnili, ovšem milý pan bobr ji opět přes noc ucpal.“

A tohle se opakovalo třikrát po sobě. Protože rybníky leží v takzvané zóně B, zóna A zahrnuje chráněná území a zóna C naopak rybniční krajinu, typicky na jihu Čech, museli rybáři požádat o výjimku.

„Výjimka se udělují především tam, kde by bobři mohli narušit například hráze rybníků. Žádosti se posuzují individuálně v zóně B a vždy se hledá vhodné řešení. V zóně C je možný plošný odlov,“ vysvětluje Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Tentokrát tedy rybáři povolení dostali, jenže ulovit bobra se jim zatím nepovedlo, krčí rameny Ladislav Vacek. „Není ještě pryč. Protože jsou to živočichové noční a velmi obezřetní.“

Bobry je možné lovit jen v souladu se zákonem o myslivosti, v úvahu tedy nepřipadá třeba použití pastí. Ty, které by mohly zvíře zranit nebo usmrtit, jsou zakázané, a do sklopců nebo klecí bobr nevleze - je to býložravec a kolem má tolik potravy, že ho není do sklopce jak nalákat.

Rybáři mají na jaře spoustu jiné práce a lov bobra teď není momentálně prioritou.

A co bude s bobrem, až ho jednou rybáři uloví? „V tom povolení je, že ho máme umístit do chladícího zařízení a minimálně 48 hodin jej tam ponechat. Oznámit jeho ulovení a úřad rozhodne, jestli si ho bude chtít odebrat na nějaké výzkumy. Nebo jestli nám ho povolí zlikvidovat jinak. A to buď přes ochutnávku, jako konzumaci, nebo přes likvidaci v kafilérním boxu,“ vysvětluje Ladislav Vacek.

Povolení nemají chlumečtí rybáři jednou provždy, v případě dalších problémů s bobry, třeba na jiném rybníku, budou muset žádat o povolení znovu.