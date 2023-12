Usměrnit aktivitu bobra evropského ve Světnově na Žďársku pomohl až elektrický ohradník

I v zimě ochránci přírody dál na aktivního bobra ve Světnově na Žďársku dohlížejí. Dlouho se jim nedařilo zastavit jeho stavění hrází, které by mohly rozlít vodu do okolí. Na místního bobra neplatila předchozí opatření ve formě odvodňovacích trubek či ochraných košů. U hráze tak teď má i elektrický ohradník.

Už jednou museli ochranáři podle Petra Piechuly ohradník umístit trochu níže, protože nejmladší bobr pod drátem proplaval. Zatím se ale rodině hlodavců elektrickou zábranu překonat nepodařilo. I když se snaží.

Pokouší se totiž třeba ochranný koš podkopat, na což Petr Piechula přišel náhodou, když do jámy zapadl.

„Bláto je vykutané od bobra a pod klec je díra. Teď jenom doufáme, aby bobra nenapadlo projít do klece s klackem a zkusit zacpat trubku, protože v tu chvíli by bobr opět zvítězil,“ popisuje. V případě navýšení hladiny by se pak voda dostávala i na okolní pozemky.

Trubka ale neodvádí vodu bobrům jen ve Světnově, ale třeba i na Jihlavském Pávově. Tam se bobři usídlili poblíž vlakové trati. I v těchto místech tak musí ochranáři bobří působení regulovat.

Podle Václava Hlaváčej jsou ale mokřady vytvořené bobry i prospěšné, protože zadržují vodu v krajině a poskytují vhodné prostředí pro další druhy zvířat