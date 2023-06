Bobři se vracejí na Vysočinu, v Jaroměřicích nad Rokytnou svými hrázemi vyplavují zahrady i pole

Jaroměřice nad Rokytnou chce zlepšit soužití místních obyvatel a bobrů. V důsledku staveb bobřích hrází dochází například k zatopení zahrádek, stromy, které zvířata „pokácí“ pak můžou ohrozit lidi nebo jejich majetek. Radnice se snaží o citlivá opatření, ochránci přírody pak ujišťují, že bobři nejsou přemnožení, jen se po dvou stech letech vrátili do míst, která se dramaticky proměnila, a jejich životní prostor se výrazně zmenšil. Jaroměřice nad Rokytnou (Vysočina) 19:03 5. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Bobr kácí stromy, staví hráze a potom se zaplavují pozemky. Vzniká tak dojem, že je přemnožený, ale bobr se jen vrací do těch původních míst a narazil na krajinu, která je výrazně jiná, člověkem pozměněná,“ říká krajský ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Václav Hlaváč (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Bobr je náš původní druh, který obýval na Vysočině většinu vodních toků. V polovině 17. století byl vyhuben a teď se do tamní krajiny opět pomalu vrací.

Na Štěpánovickém a Příložanském potoce u Jaroměřic nad Rokytnou se bobři usadili už před několika lety. Poslední dobou je ale lidé v okolí začínají vidět jako problém.

Jejich hráze a popadané stromy ohrožují lidi v zahrádkářských koloniích i úrodu na polích. Ke slovu tam proto přichází snižování bobřích hrází i speciální pletivo kolem stromů.

„Museli jsme snižovat hráze, protože nám voda zasahuje do zahrádek. Ale musíme to dělat citlivě, abychom bobrům nechali aspoň osmdesát centimetrů prostoru, aby se cítili bezpečně, a doufáme, že na to nezareagují špatně a přijmou to,“ popisuje Lucie Dohnalová z obecního úřadu opatření, která museli udělat lidé v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Bobři se v Česku přes 200 let nevyskytovali a začali se na naše území vracet až v osmdesátých letech minulého století.

„Přišel z povodí Moravy, řekami Jihlava a Svratka. Dnes už obývá velkou část Vysočiny s výjimkou některých oblastí na Pelhřimovsku,“ říká krajský ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Václav Hlaváč.

Bobr na Vysočině přemnožený není, dodává. „Dostává se ale do rozporu s představami lidí o využívání vodních toků. Především tam, kde pozemky jsou intenzivně využívané až na samý kraj toků. Bobr kácí stromy, staví hráze a potom se zaplavují pozemky. Vzniká tak dojem, že je přemnožený, ale bobr se jen vrací do těch původních míst a narazil na krajinu, která je výrazně jiná, člověkem pozměněná,“ pokračuje Václav Haváč.

